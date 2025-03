Dupla de ex-Globo, CazéTV anuncia humorista como novo comentarista

A CazéTV aproveitou a alta audiência do clássico Palmeiras x Corinthians para anunciar a contratação do humorista Marcelo Adnet como novo integrante do canal focado em transmissões esportivas. Adnet chega para fazer dupla com a ex-Globo Bárbara Coelho na cobertura do Campeonato Brasileiro, que será transmitido pelo canal no YouTube entre 2025 e 2027, com uma partida por rodada dos clubes da LFU.

Marcelo Adnet será o novo comentarista da CazéTV

O comediante comandará o programa "30 Minutos", uma atração semanal com duração de 30 minutos (mais acréscimos, a serem definidos durante a exibição), que encerrará a programação dominical da CazéTV. O programa será exibido logo após o "Tempo de Bola", apresentado por Bárbara Coelho, outra recente contratação da plataforma. A proposta é que Adnet traga humor nos comentários dos principais acontecimentos das rodadas do Brasileirão, misturando esporte e entretenimento de forma descontraída.

Marcelo Adnet é anunciado na CazéTV (Foto: Reprodução)

Mercado de transferências na TV

Além de Marcelo Adnet e Bárbara Coelho, o canal já anunciou outros nomes de peso para 2025, como Carol Barcellos (ex-Globo), Djalminha (ex-ESPN), Luiz Alano (ex-SBT) e Gabriel Simões (ex-TNT Sports). Esse investimento reflete o crescimento da plataforma, que busca consolidar-se como uma alternativa inovadora às transmissões esportivas tradicionais, apostando em personalidades conhecidas e numa linguagem mais leve e acessível.

Trajetória de Bárbara Coelho na Globo

A apresentadora está na Globo desde 2013. No início, Bárbara participava apenas das transmissões do SporTV, onde comandou o Tá na Área. A primeira oportunidade da jornalista na TV aberta aconteceu em 2018, na "Central da Copa", ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do "Esporte Espetacular no lugar" de Fernanda Gentil.