Jornalista enaltece trabalho de Filipe Luís e o compara com Abel Ferreira

O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca no último domingo (17) em cima do rival Fluminense, no Maracanã. Após o feito, o jornalista Thiago Asmar, mais conhecido como "Pilhado", enalteceu o trabalho de Filipe Luís no comando da equipe rubro-negra. Em menos de um ano, o treinador já conquistou quatro títulos.

Com determinado cenário, o início do trabalho do atual técnico do Flamengo tem sido rodeado de elogios. Durante o programa "Canelada", da "Rádio Jovem Pan", Thiago Asmar comparou Filipe Luís com o treinador Abel Ferreira, do Palmeiras. Para ele, o comandante do Rubro-Negro atualmente consegue desenvolver melhor o elenco dentro de campo.

- O Filipe Luís, pra mim, já é disparado o melhor treinador brasileiro na atualidade. Coloco ele no páreo com o Abel Ferreira, porque precisamos reconhecer o que o português já conquistou. Mas em termos de nível de futebol, eu prefiro a equipe do Flamengo, ao invés do Palmeiras. Isso neste momento. Não sei ao decorrer do ano. Mas é impressionante - iniciou o jornalista, antes de completar.

Filipe Luís x Abel Ferreira

A carreira do ex-jogador como treinador tem tido um início avassalador. No comando do Flamengo desde setembro de 2024, Filipe Luís já soma 28 jogos no comando no clube, tendo 19 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota. Os números totalizam um aproveitamento de 77,4% e registram uma invencibilidade de 24 jogos.

Por outro lado, Abel Ferreira já um técnico consolidado no mercado. Antes mesmo de desembarcar no Brasil, ele acumulou trabalhos de sucesso na Europa. No comando do Palmeiras nos últimos 5 anos, o português apresenta um currículo recheado de títulos. Foram: 2x Brasileiro, 2x Copa da Libertadores, 1x Copa do Brasil, 1x Supercopa do Brasil e 1x Recopa Sudamericana.

