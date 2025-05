Mãe de filho de ídolo do Corinthians detona jogador por dívida de pensão

Maiara Quiderolly, influenciadora e mãe de um dos filhos de Jô, ex-jogador de Corinthians e Atlético-MG, criticou o atleta nas redes sociais nesta quinta-feira (22) por dever pensão alimentícia. Segundo ela, o atacante não cumpre suas obrigações como pai e já foi preso mais de uma vez por causa da dívida.

A mais recente detenção ocorreu em maio deste ano, quando Jô foi conduzido ao 10º Distrito Policial de Campinas, após desembarcar com o elenco do Amazonas para uma partida contra a Ponte Preta. No fim de 2023, ele também foi preso em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo mesmo motivo, mas liberado horas depois.

Maiara afirmou que o jogador não é presente na vida da maioria dos filhos e criticou o fato de ele ostentar uma vida de luxo nas redes sociais enquanto, segundo ela, algumas das crianças enfrentam dificuldades.

- O digníssimo do genitor do João falando que, se for preso novamente, o filho vai ficar constrangido. A pergunta é: qual filho vai ficar constrangido? Para ficar constrangido, tem que considerar como pai. Você fez tantos e nem um é capaz de te considerar como pai, porque você não é digno”, declarou.

Áudio de Jô

A influenciadora relatou ainda que Jô tem oito filhos — dois com a atual esposa, Claudia Silva, e seis fora do casamento. Segundo ela, algumas mães dos outros filhos enfrentam dificuldades financeiras. O jogador teve um suposto áudio vazado afirmando que não arcaria com valores que não pode arcar. E que, caso fosse preso, o constragimento seria também para os filhos dele.

- Todas as mães estão erradas enquanto você faz questão de postar foto dentro de jatinho, contratando chefe de cozinha, fazendo questão de ficar pra cima e pra baixo nas baladas da vida, enquanto seus filhos passando necessidade, com problema de saúde. Soube de situação em que a mãe de um de seus filhos não tinha gás em casa - afirmou.

Maiara também esclareceu que a prisão mais recente não foi por conta da pensão do filho dela, mas confirmou que entrou com uma ação por atraso.

- Tem anos que não falo desse assunto diretamente. Também estou passando pela mesma situação, me assustei quando vi a notícia e falei com a minha advogada, já que pedimos a ação ontem para pedido de prisão, e minha advogada disse que não era nosso.