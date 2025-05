William Pottker entra na Justiça e cobra R$ 1 milhão de time da Série B

O atacante William Pottker entrou na Justiça para cobrar R$ 1 milhão do Avaí. O jogador rescindiu contrato com o clube em janeiro deste ano e, atualmente, está no Atlético-GO.

A ação, obtida com exclusividade pelo Lance!, foi protocolada na quarta-feira (21) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Florianópolis, em Santa Catarina.

Em sua saída, em 15 de janeiro de 2025, Pottker e Leão fizeram um acordo de pagamento de R$ 812,3 mil. O atleta recebeu apenas a primeira parte do acordado: o 13º salário e as férias, no ato da assinatura.

Já o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) teria que ser depositado em 20 de janeiro, além das verbas rescisórias em seis parcelas, a partir de 15 de fevereiro, e os direitos de imagem em cinco prestações, a partir de 15 de março. O Avaí só pagou uma parcela, há três meses.

Dessa forma, o atacante cobra valores de rescisão contratual, direito de imagem, FGTS e multas. O valor total fica em R$1.044.200,00.

Procurado pela reportagem, o Avaí não se pronunciou - o clube está em Recuperação Judicial desde o ano passado. Já o advogado Filipe Rino, que representa o atleta, declarou que "espera uma resolução amigável para o caso".

A Justiça marcou uma audiência de conciliação entre as partes para 10 de julho.

William Pottker fez 66 jogos e cinco gols pelo Avaí. Foto: Fabiano Rateke/Avaí

William Pottker no Avaí

William Pottker tinha contrato com o Avaí até o final de 2025. O atacante chegou a ser afastado na temporada passada, mas foi reintegrado na reta final da Série B.

Essa foi a segunda passagem dele pelo Leão. Em 2023, o jogador foi emprestado pelo Cruzeiro e voltou em definitivo no ano seguinte após curto período no Coritiba.

Ao todo, com a camisa do Avaí, Pottker fez cinco gols e deu três assistências em 66 jogos.

Carreira de William Pottker

William Pottker foi artilheiro da Série A de 2016 pela Ponte Preta. Foto: Fábio Leoni/AAPP

Criado e revelado no Figueirense, William Pottker estreou profissionalmente em 2012. No ano seguinte, foi emprestado ao futebol da Armênia e do Japão até retornar para o Red Bull Brasil em 2014. Depois, jogou no Braga B, de Portugal, e em dois anos diferentes pela Linense.

Depois de rescindir com o Figueira, o atacante teve destaque na Ponte Preta e foi o artilheiro do Brasileirão de 2016, com 14 gols, ao lado de Diego Souza, do Sport. A Macaca terminou a Série na oitava posição.

No ano seguinte, após 24 gols em 51 jogos pelo time do interior paulista, o atacante se transferiu para o Internacional e ficou até 2020. Pottker também jogou no Cruzeiro, Al Wasl, Avaí e Coritiba.

Em 2025, ele tem três gols e duas assistências em 17 jogos pelo Atlético-GO. O contrato com o Dragão se encerra no final deste ano.

Atualmente com 31 anos, o atleta não teve nenhum título na carreira. Em 2017, Pottker conquistou o acesso na Série B com a segunda colocação e, dois anos depois, foi vice da Copa do Brasil, ambos com o Inter.