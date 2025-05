Fora do Santos, Neymar foi confirmado no jogo 4 entre o Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves pelos playoffs da NBA. A Disney+ e o atacante do Santos divulgaram a presença do camisa 10 durante a transmissão das finais da Conferência Oeste. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (26), a partir das 21h20 (de Brasília), na plataforma de streaming.

➡️ Shai Gilgeous-Alexander é o 3º jogador da história do Thunder a vencer o MVP

— Fala, galera! No dia 26, vou abrir uma live em casa para acompanhar as finais da Conferência da NBA. Somente a Disney+ para fazer isso para os meus amigos e para vocês poderem acompanhar. Então não perca, porque vai ter muito react engraçado. Vou estar lá com muitos convidados e amigos. Espero que vocês possam curtir — disse Neymar, no vídeo nas redes sociais.

A plataforma de streaming é a responsável pela transmissão do duelo entre o Thunder e Timberwolves, nas finais da Conferência Oeste. Após sete jogos intensos, o OKC garantiu a vaga ao eliminar o Denver Nuggets nas quartas de final do NBA. Enquanto isso, o Minnesota já estava de "folga" por uns dias depois de superar o Golden State Warriors no jogo 5.

O que vem por aí nos playoffs da NBA?

Após a vitória no jogo 1, o Oklahoma City Thunder irá encarar novamente o Minnesota Timberwolves pela final da Conferência Oeste. Com a vantagem de mando de quadra, a segunda partida será disputada na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, na casa do OKC. De volta para a Minnesota, a equipe recebe o Thunder nos dias 24 e 26 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 28 e 30 de maio, e 1º de junho, respectivamente.

Nas finais do Leste, o New York Knicks venceu o jogo 1 e volta a enfrenta o Indiana Pacers nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden, ainda em Nova Iorque. As equipes, então, partem para Indiana, onde jogarão nos dias 25 e 27 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 29 e 31 de maio, e 2 de junho, respectivamente.

