Lyanco debocha da carreira de Fabrício Bruno após briga em Atlético-MG x Cruzeiro

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, disputado no sábado (18), ficou no 0 a 0, mas rendeu desentendimentos dentro e fora de campo. O zagueiro Lyanco, do Galo, respondeu nas redes sociais a um comentário de Fabrício Bruno, da Raposa, sobre seu comportamento em campo. Ele debochou da carreira do reforço cruzeirense.

- Experiência nada… o mais longe que foi jogar foi aqui em Orlando - provocou o zagueiro em uma publicação que trazia a fala de Bruno.

Lyanco responde Fabrício Bruno com provocação (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Lyanco foi um dos jogadores que esteve presentes nas discussões mais acaloradas que aconteceram durante o clássico. Depois do jogo, durante entrevista concedida na zona mista, Fabrício Bruno afirmou que o jogador do Galo exagera em alguns momentos com o intuito de "jogar para a torcida" e ainda disse que Lyanco precisa amadurecer. O zagueiro ex-Flamengo é apenas um ano mais velho que o rival.

- É um cara jovem que eu acho que às vezes passa do ponto dentro de campo. Conversei com ele, falei que tem coisas que são desnecessárias. Esse negócio de jogar para a torcida não é uma coisa interessante dentro do futebol. Eu já vivi isso e depois qualquer erro ou falha, volta tudo contra você. Conheço ele há anos, sei o jogador que é. É ele ir assimilando mais no processo do futebol, ir amadurecendo para que ele continue trilhando a carreira dele para se tornar um grande jogador - afirmou Fabrício.

