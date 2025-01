Atlético-MG pronto para estrear no Mineiro com time alternativo

Enquanto a equipe principal do Atlético-MG faz pré-temporada em Orlando (EUA), com jogos pela FC Series, a antiga Florida Cup, um time com a base de jogadores sub-20 estreia no Campeonato Mineiro neste domingo (19), às 11h, contra o Aymorés, no Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá (MG) – e disputará mais duas rodadas do Estadual. O Galo será comandado pelo técnico do Sub-20, Guilherme Dalla Déa.

O treinador ressaltou que os jogadores estão preparados, motivo pelo qual está otimista com o desempenho do Atlético-MG:

- Acho que os atletas estão muito bem preparados e focados. Foi uma semana intensa. De pequenos ajustes com os atletas que ficaram. Agregaram e muito. A gente conseguiu, juntamente ao departamento físico, agregar esses atletas junto ao elenco sub-20 – afirmou, em entrevista ao canal Galo Imprensa.

Equipe alternativa do Atlético-MG treinou em Ubá neste sábado (18) (Foto: Daniela Veiga/Atlético-MG)

Guilherme Dalla Déa espera boa apresentação já na estreia neste domingo (18):

- A gente espera representar muito bem o Galo. Uma equipe muito competitiva, na fase de construção muito inteligente. Respeitando muito o time do Aymorés, que é uma estreia, mas que a gente coloque tudo isso em prática no primeiro jogo – disse o técnico do Galo.

Antes de viajar para os Estados Unidos, Cuca conversou com Guilherme Déa para troca de informações sobre o desempenho dos jogadores que vão disputar as primeiras rodadas do Mineiro:

- Isso foi uma abertura muito grande do Cuca. Acho que esse relacionamento, quando vem de cima para baixo, é muito importante. Valoriza o nosso trabalho nas categorias de base e esses jovens atletas. Cuca conversou com esses atletas assim que ele chegou e eles entenderam o recado – contou.

Atlético-MG ganhou sério desfalque às vésperas da estreia no Mineiro

Um dos desfalques do Atlético-MG para as primeiras rodadas do Mineiro é o meia Iseppe, de 18 anos. Considerado uma das principais promessas das categorias de base do clube, o jogador apresentou alterações cardíacas em exames de pré-temporada, passará por novas avaliações e será acompanhado de perto pelo departamento médico do Galo.

A escalação provável do Atlético-MG para enfrentar o Aymorés é: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vítor, Vitinho, Robert e João Rafael; Louback e Luiz Felipe.