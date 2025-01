Cássio avalia pré-temporada do Cruzeiro nos Estados Unidos

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, considerou positiva a pré-temporada da equipe em Orlando (EUA). Os jogadores chegaram aos Estados Unidos no domingo (5), disputaram duas partidas pela FC Series, a antiga Florida Cup: empates com São Paulo (1 x 1) e Atlético-MG (0 x 0). A partir deste domingo (19), a atenção da Raposa se volta para o Campeonato Mineiro: o time estreia contra o Tombense, às 20h, no Mineirão, provavelmente sem nenhum titular.

- Os funcionários do Cruzeiro estão de parabéns. Foi uma logística muito grande e não faltou nada para a gente. Foi positivo. E muito legal para o torcedor do Cruzeiro que mora aqui há muito tempo. Pudemos dar atenção a esse torcedor. Foi um bom trabalho. Agora é dar sequência no Brasil e nas competições que teremos. Com 15 dias, dá saudade de Belo Horizonte – afirmou o goleiro, após o empate no clássico contra o Atlético-MG neste sábado (18).

Cássio ressalvou apenas, nos dois jogos nos Estados Unidos, a atuação da arbitragem norte-americana:

- Achava que a arbitragem no Brasil era ruim, mas aqui também não é fácil. O juiz no clássico (Marcos de Oliveira) deixou o jogo rolar, conduziu de certa forma legal, mas a do primeiro jogo (a árbitra Tori Penso) foi muito ruim. A falta do VAR também atrapalha, mas está tudo bem, vale também...

O goleiro do Cruzeiro considera que a equipe apresentou evolução durante esse período de treinos nos Estados Unidos:

- Houve evolução do primeiro para segundo tempo. Era esse nosso intuito. A equipe que buscou a vitória (no clássico) foi a nossa. Agora, começa o campeonato em que vamos buscar o título.

Cássio espera grande cobrança em cima do Cruzeiro nesta temporada

O goleiro do Cruzeiro sabe que a expectativa sobre o desempenho do time nesta temporada é alta:

- A cobrança é grande sobre o elenco, a gente sabe disso. O Cruzeiro conseguiu formar um grande elenco. Ninguém imaginaria esses jogadores jogando juntos, mas isso é mérito do Cruzeiro. Temos um elenco qualificado, um grande treinador à frente e coisas boas vão vir – avaliou Cássio.