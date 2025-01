Cruzeiro: Fabrício avaliou como normal a intensidade do clássico

O zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, no retorno ao clube depois de cinco anos, voltou a disputar o maior clássico mineiro logo em sua segunda partida – ele estreou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, na quarta-feira (15). Para ele, o clima da partida deste sábado (18), que terminou sem gol, em Orlando (EUA), pode ser considerado normal.

- Voltar a vestir a camisa do Cruzeiro num clássico é muito importante para mim. Estou feliz por estar de volta. O clássico, apesar de ser na pré-temporada, é um grande jogo, ninguém quer perder. Já sendo clássico, é um jogo bastante disputado. Na maioria das vezes, aqui, foi mais um jogo de pancadaria, que futebol jogado – afirmou o zagueiro cruzeirense.

Clássico não teve gols, mas muitas faltas de ambos os lados (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para Fabrício Bruno, faltou ao Cruzeiro aproveitar melhor as chances criadas nas duas partidas pela FC Series:

- Viemos aqui, fizemos dois bons jogos. Acho que a gente tem que concluir um pouco mais, aproveitar mais as chances que a gente cria para matar o jogo. Agora é voltar ao Brasil e focar no Campeonato Mineiro, para a gente ir cada dia mais entrosando o grupo, com uma equipe qualificada e ter um grande ano pela frente – disse Fabrício Bruno.

Fabrício Bruno elogiou o trabalho de Fernando Diniz, que ainda não conhecia de perto

O zagueiro do Cruzeiro comentou também os primeiros dias de trabalho com o técnico Fernando Diniz:

- Tem poucos dias que cheguei, acho que uns sete. E é cada dia aprimorando mais o estilo de jogar dele. É um cara que está disposto a me ajudar. Muita coisa é falada lá fora, mas é muito mais fácil falar lá de fora do que vir aqui e praticar o trabalho no dia a dia. Muitas pessoas gostam de criticar. Estamos tranquilos quanto a isso. Trabalho incansavelmente para melhorar no dia a dia – avalliou Fabrício Bruno.

Após a partida contra o Atlético-MG e o jantar ainda em Orlando (EUA), a delegação do Cruzeiro embarcou em voo fretado para Belo Horizonte, com chegada prevista para o início da manhã deste domingo (19). O técnico Fernando Diniz afirmou que deve escalar contra o Tombense, às 20h, no Mineirão, na estreia no Campeonato Mineiro, a equipe que terminou em campo no clássico.