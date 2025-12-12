Fala de Filipe Luís agita torcedores do Flamengo: 'É verdade mesmo'

Uma declaração do técnico Filipe Luís animou muitos torcedores do Flamengo nesta sexta-feira (12). O técnico do Rubro-Negro cedeu entrevista coletiva na véspera do confronto contra o Pyramids, do Egito, pela Copa Intercontinental.

Durante a coletiva, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, respondeu sobre a possibilidade de usar Pedro na semifinal do Mundial. Segundo o jovem treinador, a chance do centroavante atuar é real, e tudo vai depender do treinamento desta sexta.

- Foi muito bom ter o Pedro treinando normalmente com a gente no campo e com sensações. Já deu pra ver ontem no treino e em uns dias prévios também que voltou com a mesma confiança, mesma alegria e vontade que tava antes da lesão do braço, dá importância dele na equipe e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje e que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã - analisou Filipe Luís, do Flamengo.

Mesmo sem dar certeza, a resposta do treinador deixou centenas de torcedores rubro-negros animados com a possibilidade de ver o "9 bolado" em campo de novo. Veja a reação dos torcedores com a fala de Filipe Luís na coletiva do Flamengo:

Outras respostas de Filipe Luís, do Flamengo

O Flamengo não teve vida fácil no Dérby das Américas, e precisou do brilhantismo de Arrascaeta, que marcou os dois gols contra o Cruz Azul, para ficar com a classificação para a próxima fase. A tendência é que o compromisso deste sábado também seja complicado. Afinal, trata-se de uma equipe, segundo Filipe Luís, que vai dificultar a vida do Flamengo.

- O Mayele foi o jogador determinante no jogo do Al Ahli, talvez seja o jogador mais determinante do Pyramids, mas é uma equipe muito sólida, que não se resume só a esse jogador. A fase defensiva é muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva. Pelo que pude analisar, é um time que se defende muito bem, que entende muito bem coberturas, a marcação das linhas. O Al Ahli, que é um dos times mais bem trabalhados da Arábia, sofreu muito para tentar entrar no bloco defensivo deles - analisou Filipe Luís, do Flamengo.

Mistério na escalação do Flamengo

- Não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33 anos. A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca - deixou no ar Filipe Luís, do Flamengo.