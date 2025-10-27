Rivais ironizam declaração de Jorginho após derrota do Flamengo: 'Time pequeno'

O meio-campista Jorginho observou um padrão nas partidas contra o Flamengo, alegando que os adversários costumam apresentar desempenho superior ao habitual. Rivais utilizaram suas redes sociais para questionar e criticar a declaração, que foi mal recebida.

- Todas as equipes que jogam com o Flamengo parecem que jogam sempre o melhor jogo do ano. Então a gente tem que estar preparado para isso, para poder superar esses obstáculos - disse Jorginho na zona mista.

Jorginho analisa desempenho do Flamengo após derrota

Apesar do resultado negativo na Arena Castelão, Jorginho destacou a necessidade de concentração para o confronto decisivo contra o Racing pela semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (29) na Argentina.

- Uma derrota pesada, a gente não esperava por isso, trabalhamos para sair com o resultado positivo e não conseguimos. Temos uma decisão importante na quarta-feira, então é virar essa página rápido, engolir seco, digerir essa derrota e focar na quarta-feira, porque vai ser o jogo mais importante do ano - declarou o jogador após a partida.

O meio-campista admitiu que a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Fortaleza prejudica as aspirações no Brasileirão e analisou o desempenho da equipe rubro-negra.

- Eu acredito que não foi o melhor dos nossos jogos. A gente começou meio que caindo na armadilha deles de jogar por dentro. Infelizmente, eles tiveram os contra-ataques no começo, encontraram um gol e depois tudo dificultou o nosso jogo. Acabamos não encontrando a jogada certa para poder finalizar com tranquilidade - concluiu.