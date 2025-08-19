Luxemburgo afirma que astro do Real Madrid não teria vaga no Palmeiras de 96

Durante o Podcast ‘De Jogador para Jogador’, comandado pelo ex-atacante de Palmeiras e São Paulo, Müller, o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo declarou que o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, não teria vaga no time titular do Palmeiras, campeão paulista em 1996.

- Com todo respeito ao Vini Jr, ele mereceu ganhar e ganhou o melhor do mundo, mas ele não jogaria no nosso time, que tinha você (Müller), Luizão, Djalminha e Rivaldo. O Vini joga no Real Madrid, eles sempre vão ter o melhor jogador do mundo, agora, ele não é o jogador que eu vejo com o talento que vocês tinham - disse, antes de completar.

- No meu Palmeiras de 96, ele não teria espaço. Aquele time era de um nível absurdo, jogadores prontos, experientes e que já entregavam dentro de campo - finalizou Luxemburgo.

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo quebrou todos os recordes dos campeonatos estaduais na época. Em 30 partidas disputadas, o Palmeiras venceu 27, empatou duas e perdeu apenas uma vez. O dado mais impressionante é o número de gols marcados (102), contra apenas 19 sofridos.

Ancelotti descarta Vini Jr da pré-lista da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não poderia enfrentar La Roja por conta de uma suspensão.

Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, uma vez que a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador tem a opção de testar outras peças no elenco.

Fora da lista da Seleção, Vini Jr pode voltar a vestir a Amarelinha em amistosos que serão realizados em outubro e novembro. No entanto, a CBF ainda não definiu os adversários que enfrentarão o time de Ancelotti no fim do ano.