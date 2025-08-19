Jornalista comenta atitude de Neymar após goleada para o Vasco: ‘É complicado’

A goleada do Vasco para cima do Santos, por 6 a 0, no último domingo (17), ainda segue repercutindo mundo afora. Além do resultado elástico, o choro de Neymar após a derrota tem gerado grandes debates nos principais programas esportivos, nesta semana.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Santos, Edu Dracena cobra atitude de Marcelo Teixeira após goleada: ‘Vexame’

Torcedor declarado do Peixe, o jornalista Jorge Iggor, novo narrador da Globo, falou sobre a cena protagonizada pelo astro brasileiro. Segundo ele, o choro de Neymar é de lamentação por tudo que ocorreu em sua carreira, não apenas pelo resultado.

- O choro do Neymar é um choro de lamentação, com tudo que ocorreu na carreira dele. Aquilo na hora bateu para mim, aquilo não era só o 6 a 0. Na minha leitura, aquilo foi um choro de quem olha para a carreira e diz ‘caramba, eu não consigo ajudar mais do que isso aqui. Eu não consigo evitar um 6 a 0’ - disse, antes de completar.

continua após a publicidade

- Aí eu acho que é um turbilhão de coisas que vem na cabeça, de frustrações, de preocupações, de medos e até o próprio resultado, que é humilhante. Um cara desse tamanho, tomar um 6 a 0 do Vasco dentro de casa, isso é repercutido mundo afora. Quando ele faz o gol da vitória contra o Flamengo, é repercussão mundial. Quando ele toma de seis, é mais ainda, normal. Isso mexe também com a vaidade das pessoas, isso é complicado - finalizou Jorge Iggor.

Com o resultado, o Santos estacionou na 15ª posição, com 21 pontos e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir para dois. O Peixe volta a campo no próximo domingo (24), para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, no Estádio da Fonte Nova.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcida do Santos invade CT após goleada por 6 a 0

Membros de uma torcida organizada do Santos invadiram o CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira (19). O grupo chegou ao local com rojões e gritos contra a diretoria e o elenco, conseguindo quebrar um dos portões do estacionamento para ter acesso à área interna. O episódio ocorreu logo após a reapresentação da equipe, que vinha de uma goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco da Gama.

Temendo manifestações mais intensas, a diretoria do Santos havia reforçado a segurança no centro de treinamento, mas mesmo assim os torcedores conseguiram se aproximar da área onde os jogadores estacionam os veículos. Durante a invasão, cânticos de protesto contra o elenco e a gestão do clube.