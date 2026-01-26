Lula pede para Carlo Ancelotti assumir o Corinthians no futuro: 'Por favor'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou com o técnico Carlo Ancelotti pedindo para o italiano assumir o Corinthians depois do contrato com a Seleção Brasileira. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, em Brasília.

- Quando terminar o seu contrato com a Seleção Brasileira, por favor, vá treinar o Corinthians - disse Lula.

Samir Xaud, presidente da CBF, e Gianni Infantino, presidente da Fifa, também estiveram presentes na reunião. Na pauta, dois assuntos principais: a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada pelo Brasil, e a preparação da Seleção masculina para o Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. O governo federal reforçou o compromisso com o torneio feminino, previsto para ocorrer em oito cidades-sede com infraestruturas já consolidadas.

O encontro, intermediado por Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF, também serviu para demonstrar a intenção brasileira de pleitear a sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Espanha, Marrocos e Catar já manifestaram interesse oficial na competição.

Comitiva da Fifa e da CBF se reúne com Lula (Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Presidente do Brasil também pediu a Copa do Mundo à Ancelotti

Além da brincadeira de Lula para que Carlo Ancelotti treinasse o Corinthians no futuro, o presidente do Brasil também pediu ao italiano o hexacampeonato em 2026.

- Você tem autoridade moral, nesse instante, que nenhum técnico brasileiro tem. Se você conseguir fazer isso, pode ganhar. Você pode ganhar (a Copa do Mundo). Faça isso - pediu Lula.

- Estou muito motivado. Nós vamos, né? - respondeu o confiante técnico italiano.

Lula celebrou a reunião nas redes sociais

Em seu perfil oficial do X, Lula celebrou o encontro com Infantino, Samir Xaud e Carlo Ancelotti.

"Conversamos sobre a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com 32 seleções em 8 cidades brasileiras! Discutimos como esse Mundial pode ser um marco para o futebol feminino, fortalecer a prática esportiva no país e inspirar meninas e meninos em todo o Brasil. Também reforçamos a importância de usar a visibilidade do evento para temas sociais, especialmente o combate à violência contra mulheres. Estou confiante de que juntos faremos desse Mundial um momento histórico para o esporte e para o nosso país"

