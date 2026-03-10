Torcedores do São Paulo reagem à chegada de Roger Machado: 'Não era'

O São Paulo anunciou a contratação do técnico Roger Machado, na tarde desta terça-feira (10), depois da demissão de Hernán Crespo. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista reagiram à chegada do experiente treinador.

A sua última passagem no futebol brasileiro tinha sido no Internacional, quando foi demitido em setembro do ano passado. O novo comandante será apresentado no Tricolor em coletiva de imprensa no CT Barra Funda.

Nas redes sociais, o nome de Roger Machado não foi unânime entre os torcedores do São Paulo. Muitos tricolores prestaram apoio, mas teve quem reclamasse da contratação. Veja os comentários abaixo:

Roger Machado, novo técnico do Tricolor Paulista (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Contrato até o final do ano

O contrato de Roger Machado com o São Paulo vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Vale ressaltar que, em ano eleitoral no clube, o acordo do treinador com o São Paulo coincide com o final da gestão de Massis .

Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor e nome importante na vinda de Roger, também afirmou que confia no treinador, que havia trabalhado com ele no Grêmio.

- O São Paulo está contratando um profissional de excelência, extremamente dedicado e que vai viver o clube intensamente. Confiamos muito na maneira como ele pensa futebol e temos certeza de que fará um extraordinário trabalho com o nosso elenco - disse o executivo.

Com dez pontos em quatro rodadas e ainda invicto, o São Paulo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás do Palmeiras nos critérios de desempate.