CazéTV estreia basquete feminino com Eliminatórias da Copa do Mundo

A CazéTV dá mais um passo em seu projeto para o basquete brasileiro e estreia, entre 11 e 17 de março, a cobertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Feminino 2026. As transmissões vão contar com jogos do Brasil e também da Seleção dos Estados Unidos.
A novidade antecipa na plataforma a corrida até a Copa do Mundo de Basquete Feminino, que será disputada em setembro, e marca a entrada do basquete feminino na casa. O movimento reforça a aposta da CazéTV em um projeto de longo prazo para a modalidade, com cobertura das seleções brasileiras em diferentes categorias no ciclo de Los Angeles 2028.
Disputadas em Wuhan, na China, as Eliminatórias valem vaga direta para o mundial da modalidade. O Brasil está no grupo com China, Bélgica, República Tcheca, Mali e Sudão do Sul. O formato é todos contra todos, com três vagas diretas em disputa.
A seleção brasileira chega com nomes como Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, ambas da WNBA. Entre os destaques da competição está também o confronto contra a China, que conta em seu elenco com a pivô Zhang Ziyu, de 2,27m de altura, um dos nomes mais comentados da nova geração do basquete mundial.
Além da campanha brasileira, a CazéTV também vai transmitir jogos da seleção dos Estados Unidos, campeã das últimas quatro edições da Copa do Mundo e atual campeã olímpica. A seleção conta com um elenco de alto nível e tem como destaques duas das principais estrelas da nova geração do basquete: Caitlin Clark e Paige Bueckers.
Jogos com transmissão na CazéTV:
11/03 – 05h30 – Brasil x Bélgica | 18h00 – EUA x Senegal
12/03 – 02h30 – Sudão do Sul x Brasil | 21h00 – Porto Rico x EUA
14/03 – 02h30 – Brasil x Tchéquia | 18h00 – EUA x Itália
15/03 – 02h30 – Mali x Brasil | 15h00 – Nova Zelândia x EUA
17/03 – 08h30 – China x Brasil | 18h00 – Espanha x EUA
