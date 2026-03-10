menu hamburguer
Fora de Campo

CazéTV estreia basquete feminino com Eliminatórias da Copa do Mundo

Cobertura faz parte da estratégia ao longo do ciclo até as Olimpíadas de LA2028

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
19:03
CazeTV
imagem cameraCazé TV irá transmitir campeonato de basquete feminino (Foto: Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

A CazéTV dá mais um passo em seu projeto para o basquete brasileiro e estreia, entre 11 e 17 de março, a cobertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Feminino 2026. As transmissões vão contar com jogos do Brasil e também da Seleção dos Estados Unidos.

A novidade antecipa na plataforma a corrida até a Copa do Mundo de Basquete Feminino, que será disputada em setembro, e marca a entrada do basquete feminino na casa. O movimento reforça a aposta da CazéTV em um projeto de longo prazo para a modalidade, com cobertura das seleções brasileiras em diferentes categorias no ciclo de Los Angeles 2028.

Disputadas em Wuhan, na China, as Eliminatórias valem vaga direta para o mundial da modalidade. O Brasil está no grupo com China, Bélgica, República Tcheca, Mali e Sudão do Sul. O formato é todos contra todos, com três vagas diretas em disputa.

A seleção brasileira chega com nomes como Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, ambas da WNBA. Entre os destaques da competição está também o confronto contra a China, que conta em seu elenco com a pivô Zhang Ziyu, de 2,27m de altura, um dos nomes mais comentados da nova geração do basquete mundial.

Além da campanha brasileira, a CazéTV também vai transmitir jogos da seleção dos Estados Unidos, campeã das últimas quatro edições da Copa do Mundo e atual campeã olímpica. A seleção conta com um elenco de alto nível e tem como destaques duas das principais estrelas da nova geração do basquete: Caitlin Clark e Paige Bueckers.

Jogos com transmissão na CazéTV:

11/03 – 05h30 – Brasil x Bélgica | 18h00 – EUA x Senegal
12/03 – 02h30 – Sudão do Sul x Brasil | 21h00 – Porto Rico x EUA
14/03 – 02h30 – Brasil x Tchéquia | 18h00 – EUA x Itália
15/03 – 02h30 – Mali x Brasil | 15h00 – Nova Zelândia x EUA
17/03 – 08h30 – China x Brasil | 18h00 – Espanha x EUA

Brasil disputará Pré-Mundial em Wuhan, na China (Foto: Divulgação/ FIBA)
  Matéria
