Zinho projeta Botafogo x Barcelona-EQU, pela Libertadores: 'Grande chance'

Nessa terça-feira (10), Botafogo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 21:30h (horário de Brasília). Esse duelo marca o jogo de volta pela terceira fase da Libertadores de 2026. A partida terá transmissão exclusiva da ESPN e do Disney+, com narração de Fernando Nardini e comentários de Zinho e Mariana Pereira.

Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, no Equador, o duelo fica em aberto, garantindo a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026 para quem vencer a partida. Caso o jogo termine em outro empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para o comentarista da ESPN, o cenário é confortável para o Botafogo, já que irá jogar diante da sua torcida.

- O Botafogo tem uma grande chance de passar de fase pelo resultado que teve no jogo da ida. Agora joga em casa, com a torcida, em um confronto decisivo e muito importante - completou.

Zinho, comentarista dos canais ESPN (Foto: Reprodução)

O ex-jogador também mencionou a conquista recente da Taça Rio com uma equipe alternativa.

- O Botafogo conquistou a Taça Rio ganhando do Bangu com um time alternativo, rodando o elenco e dando oportunidade para outros jogadores. Isso cria novas opções e possibilidades para o treinador. O time começa a ganhar mais corpo e eu acredito muito na classificação do Botafogo - completou.

Em seu último jogo, o time carioca enfrentou o Bangu, conquistando o título com o placar de 3 a 1, mostrando que tem forças e capacidade para buscar um bom resultado com seus titulares para esse jogo de volta. O time da casa vêm de 3 vitórias e dois empates nos seus últimos 5 duelos. Já do lado visitante, o Barcelona de Guayaquil soma 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos seus últimos 5 jogos.