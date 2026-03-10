Karoline Lima e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, aparecem juntos: 'Seremos'

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, reapareceram juntos novamente em público após o término anunciado no início deste ano. O relacionamento, que é marcado por idas e vindas desde 2024, ganhou mais um capítulo nessa última segunda-feira (09).

Recentemente, a influenciadora teria negado boatos através do seu perfil no Instagram, depois de surgirem rumores com especulações que ambos teriam ido juntos ao show de Bad Bunny em São Paulo no dia 20 de fevereiro. As especulações teriam ganhado força nos bastidores depois da página Daily do Garotinho divulgar imagens que teriam recebido de fãs que estariam no local. No dia seguinte do rumor, Karoline apareceu nos stories questionando o interesse do público em sua vida pessoal.

- Por que é tão interessante falar da minha vida amorosa, gente? Quem eu beijo, com quem eu durmo, com quem eu me envolvo… Vocês dizem que só sou relacionamento e que meu conteúdo é só de relacionamento, mas vocês me resumem aos meus relacionamentos. Não importa o que eu faça, onde eu vá e o que eu poste, vocês me resumem aos meus relacionamentos - declarou.

Já no última segunda-feira (9), a mesma página - Daily do Garotinho - divulgou imagens que é possível ver a influenciadora e o zagueiro do Flamengo caminhando lado a lado após deixarem um restaurante de comida japonesa no Rio de Janeiro. Nos stories do Instagram, ela não comentou diretamente sobre o assunto, apenas brincou dizendo que teria se arrumado mesmo após queda de luz: "Quem vê nem imagina que se arrumou no escuro".

<strong>Karoline Lima e Léo Pereira na saída do restaurante de comida japonesa — Foto: Reprodução/Instagram</strong>

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram as imagens divulgadas, já que a influenciadora era tida como uma das "Flaesposas", conhecidas por causa do seu pé-quente. Ela costumava acompanhar partidas importantes do então namorado, Léo, e carregava uma bolsinha em formato de coração, identificada como um amuleto da sorte.

<strong>Karoline com a bolsa de coração da sorte — Foto: Reprodução / Instagram</strong>

Os torcedores foram além e, ao lembrar do amuleto, alguns brincaram dizendo que o Rubro-Negro seria penta após a volta do casal, que, até então, está separado.

