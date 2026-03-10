Mauro Cezar questiona presença de Ancelotti em Mirassol x Santos: 'Tempo livre'

O jornalista Mauro Cezar Pereira questionou a presença de Carlo Ancelotti na partida entre Mirassol e Santos, desta terça-feira (10), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 5ª rodada do Brasileirão. O comandante da Seleção vai acompanhar a partida, mas Neymar estará de fora.

O camisa 10 do Peixe será poupado na partida para jogar o clássico contra o Corinthians, deste domingo (15), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Apesar da ausência do atacante, Carlo Ancelotti seguirá com os planos de acompanhar a partida no interior de São Paulo.

Determinado cenário chamou a atenção do jornalista Mauro Cezar Pereira. Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o comunicador criticou a presença do italiano na partida.

— Não sei o que o Ancelotti vai fazer em Mirassol. Isso com Neymar ou sem ele. Deve estar com muito tempo livre. Não tem o menor cabimento isso. O Neymar fez dois gols contra o Vasco. Bonitos até. Mas e durante o jogo? Como foram os embates dele com os marcadores? Foi um jogo consistente ou ele só teve dois momentos de brilho? — questionou o jornalista, antes de completar.

— Não dá para convocar um jogador para a Seleção Brasileira para ficar ali e circunstancialmente ele entrar, e quem sabe em um momento de lampejo, não dá. Claro, pode acontecer dele ir para a Copa e fazer algo. Mas é apostar no improvável — concluiu.

Mirassol x Santos

Sob o olhar do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, o Santos enfrenta o Mirassol nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe busca a segunda vitória na competição. Na última rodada, venceu o Vasco por 2 a 1, com gols de Neymar, na Vila Belmiro. A equipe teve uma semana de preparação. O camisa 10 será o principal desfalque do time comandado por Juan Pablo Vojvoda. O jogador treina normalmente com o elenco, mas será poupado. Ele realiza um controle de carga e deverá retornar no duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

Mesmo com a ausência de Neymar, a Seleção Brasileira de Futebol manteve o planejamento de observação da partida.

