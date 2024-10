CPI das Apostas: entenda relação com Luiz Henrique e detalhes da investigação

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, durante partida contra o Bahia, no Nilton Santos, pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 07/10/2024 - 18:21 • Rio de Janeiro

Após as eleições, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado voltará a ativa na próxima semana com oitivas e votações de novos depoimentos. O nome de Luiz Henrique, do Botafogo, apareceu entre as sugestões do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) para prestar depoimento, mas segundo apuração do Lance!, a convocação ainda será debatida pelos membros da Comissão.

De acordo com o senador Carlos Portinho (PL), suplente da CPI das Apostas, a convocação do atacante do Botafogo será avaliado nas próximas semanas, mas não deve ser acatado pelos membros. Segundo Portinho, a CPI poderia ter chamado atletas de Palmeiras e São Paulo, após denúncias de John Textor, mas evitaram para não causar danos aos jogadores.

– Vamos avaliar, porque a gente tem evitado convocar os jogadores pra não causar nenhum dano à imagem dos atletas, muito menos numa reta final de um Campeonato Brasileiro. Eu já poderia ter chamado atletas do São Paulo, daquela partida que foi contestada, atleta de Palmeiras, e a gente acha que não é esse o caminho. A gente tem outros instrumentos pra poder investigar manipulação de resultados, não necessariamente através dos atletas, a não ser que tenha uma prova contundente, o que não é o caso. Esse assunto, além do mais, está sendo investigado em outras esferas, e envolve, inclusive, a questão do Paquetá, se eu bem entendi, que está sendo investigado lá fora. Dificilmente a CPI teria os braços necessários pra poder acompanhar essas investigações fora do Brasil.

Em requerimento protocolado pelo senador Jorge Kajuru, o pedido se baseia em suspeitas levantadas pela investigação da Federação Inglesa (FA). O senador menciona que Luiz Henrique recebeu transferências bancárias totalizando R$ 40 mil de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá.

– Apareceu o nome do Luiz Henrique, mas também ninguém entendeu muito bem como, porque, isso deve estar lá nas investigações do Paquetá, mas, sinceramente, eu acho que não justifica um dano aos atletas, à imagem deles, até porque ele em si não esteve envolvido em manipulação. Ele não foi agente de manipulação, e nem seria. Então, sinceramente, acho que a CPI deve seguir o seu curso, da maneira como a gente tem feito, tendo a máxima cautela e o cuidado com a imagem dos atletas. Isso vale quando a denúncia é feita pelo texto, ou quando a denúncia é feita por outros, sobre outros atletas. É como a CPI tem se portado. - disse o suplente.

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, durante partida contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ao Lance!, o senador revelou algumas medidas que estão sendo estudadas pela Comissão Parlamentar a partir das denúncias feitas pelo dono da SAF do Botafogo. A CBF se mostrou interessada em ouvir as medidas propostas para minimizar os questionamentos da integridade do campeonato.

– A CPI já revelou que tem que ter mais cuidado com o VAR, né? O VAR escolher as imagens, é lógico que ele tem que escolher as melhores, mas não significa que ele deva suprimir alguma imagem, e isso aconteceu, de fato, numa partida denunciada pelo Textor contra o Palmeiras. Botafogo e Palmeiras, né? Existem diversas ações que a gente já está preparando para o relatório recomendar, e a CBF se mostrou interessada nessas ações, como, por exemplo, a questão de um canal de denúncias, um contrato de não corrupção envolvendo patrocinadores, árbitros, atletas, clubes e organizador da competição. Entre outras ações que a gente está buscando através dessa CPI é poder recomendar com cuidado em respeitar a autonomia das entidades esportivas e os regulamentos internacionais, mas sem prejuízo de poder recomendar medidas que possam fortalecer o futebol e não deixar ele sob suspeita como, infelizmente, aconteceu.

O Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), também foi analisado pela CPI e melhorias de estrutura e equipamentos devem ser recomendadas à entidade.

– Outra questão também que foi identificada é que as câmeras que são usadas na Série A mesmo e nas outras, imagina, série B, C, são câmeras de festa infantil, né? Você vê que quando eles dão o zoom para poder ver se o cara tocou ou não tocou na bola, a imagem distorce. Então já está comprovado também que não há câmeras 4K, com exceção daquelas que são da CBF, que ficam atrás do gol, e isso é uma coisa que a CBF tem que investir e deve ser outra recomendação.

Luiz Henrique se apresentou à Seleção Brasileira nesta segunda-feira (7), em São Paulo, onde deve permanecer em concentração para as partidas contra Chile e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.