Brasil: Luiz Henrique e Igor Jesus colocam fim a jejum do Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 08:53 • Santiago (CHI)

O Brasil superou o Chile por 2 a 1, pelas Eliminatórias, com a estrela de dois jogadores do Botafogo. Luiz Henrique e Igor Jesus balançaram as redes e viraram a partida - Vargas abriu o placar para os chilenos - que deu ao time de Dorival Júnior a quarta vitória e a quarta colocação na competição.

A dupla de ataque do Fogão, com os gols, findou um jejum que já durava quase três décadas. Desde as quartas de final da Copa do Mundo de 1998, um jogador do clube não marcava pela Seleção.

Na ocasião, Bebeto foi o autor do tento, na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca. Do dia 3 de julho de 1998 até a cabeçada certeira de Igor Jesus, se passaram longos 9596 dias sem o Botafogo ceder um autor de gol para o Brasil.

Dois jogadores diferentes marcando, então, faz a conta aumentar. Em março de 1977, Paulo César Caju e Nilson Dias marcaram com a Amarelinha em amistoso contra um combinado de jogadores não convocados de Botafogo e Vasco, segundo o Ge.

Alex Telles, lateral-esquerdo do Glorioso, também foi convocado para os jogos desta Data Fifa, mas não entrou em campo. O trio estará novamente disponível para Dorival na terça-feira (15), quando a equipe recebe o Peru na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (horário local).

