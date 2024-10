Influenciadora é convocada para depor em CPI da Manipulação de Jogos

Senado investiga suspeitos em envolvimento de manipulação de resultados de apostas esportivas (Foto: Anderson Freire / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 18:44 • Rio de Janeiro

A influenciadora Deolane Bezerra foi convocada para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado Federal. Com a ação emitida pelo colegiado, a presença da advogada é obrigatória.

A sessão está marcada para acontecer no dia 29 de outubro. A ex-participante do reality show "A Fazenda", é suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro orquestrado pela plataforma de apostas esportivas Esportes da Sorte.

Vale lembrar, que Deolane chegou a ser presa no último mês devido a suspeita no envolvimento de ações criminosas com a empresa. Ela conseguiu a liberdade no dia 24 de setembro, por decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Ao todo, a influenciadora ficou detida por 14 dias na Colônia Penal Feminina de Buíque, nos arredores de Recife.

Deolande Bezerra é investigada por participar de esquema de lavagem de dinheiro com a empresa Esportes da Sorte (Foto: Reprodução)

Além da advogada, outra personalidade chamada para depor na CPI das apostas foi o jogador Lucas Paquetá. O meia do West Ham, da Inglaterra, foi denunciado pela Federação de Futebol da Inglaterra (FA) por supostamente ter manipulado cartões amarelos em partidas da Premier League para beneficiar apostadores.

Diferentemente de Deolane, a oitiva do jogador está marcada para o dia 30 de outubro. Bruno Tolentino, tio do jogador, apontado como principal favorecido na suposta manipulação do meia, também é investigado e foi convocado a depor.