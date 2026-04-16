Luis Roberto inicia tratamento e atualiza quadro clínico

Luis Roberto, principal narrador do grupo Globo, teve sua ausência confirmada na Copa do Mundo há uma semana, em decorrência de um problema de saúde. O profissional que ficará afastado das transmissões do Mundial por conta da doença chamada neoplasia, iniciou seu tratamento nesta quinta-feira (16) e atualizou seu quadro.

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Diagnostica em exames de rotina, o narrador afirmou que está sendo acompanhado por uma equipe médica em São Paulo e destacou que o diagnóstico foi feito a tempo de iniciar o tratamento.

"Olha, para vocês que estão acompanhando, para os queridos que estão muito preocupados: está tudo sob controle. Eu estou muito bem cercado por uma equipe médica espetacular aqui em São Paulo, por um hospital nota dez. Todos estão com muito cuidado. Eu tenho um diagnóstico, um diagnóstico na hora certa. Tem cura, tem tratamento. Eu vou à luta!", afirmou.

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Também através do Instagram, Luis Roberto, na madrugada desta quinta-feira (15) mostrou um pouco da ida ao hospital. Confira:

"Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu ele na legenda da foto em que aparece no hospital.

Veja:

Luis Roberto inicia tratamento após afastamento. (Foto: Reprodução/Instagram)

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O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas tem um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas pode surgir a partir de diversos sintomas como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

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