Luis Roberto se manifesta pela primeira vez após afastamento da Globo

O narrador Luis Roberto, da Globo, se manifestou pela primeira vez após o afastamento das atividades na emissora. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o profissional atualizou sobre o atual estado de saúde, motivo que gerou o afastamento às vésperas da Copa do Mundo. O comunicador sofre com a doença Neoplasia.

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O diagnóstico veio em exames de rotina, que apontaram o problema na região cervical. Luis já está fora das atividades da emissora e neste momento está em fase final de avaliação para o tratamento médico.

— Primeiramente, quero agradecer. É uma avalanche de amor o que tenho recebido nos últimos dias. É algo que me encanta e faz valer cada segundo que vivi de forma correta nesta vida. Olha, para vocês que estão acompanhando e preocupados está tudo sobre controle. Estou muito bem acompanhado aqui em São Paulo. Em um hospital nota dez — iniciou o narrador, antes de completar.

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— Estou com o diagnóstico, que foi feito na hora certa e vou a luta. Claro, que é uma situação difícil. Profissionalmente, a gente tinha um projeto, que era a Copa do Mundo, mas a Copa agora é da vida. Poder seguir ao lado das pessoas que estão do meu lado e não soltaram a minha mão. Vamos mantendo contato. Seguirei dando notícias. Com fé em Deus e na ciência vamos vencer essa — concluiu.

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O que é Neoplasia?

Texto por: Lourenço Cavanellas Rebello

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas tem um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas pode surgir a partir de diversos sintomas como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

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