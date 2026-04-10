Júnior conta bastidores do afastamento de Luis Roberto na Globo

O comentarista Júnior revelou que o narrador Luis Roberto recebeu o diagnóstico de neoplasia cervical aproximadamente sete dias antes de tornar a informação pública. A revelação foi feita em entrevista concedida ao jornal "Extra", nesta sexta-feira (10). Ambos são colegas de trabalho na Globo.

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➡️ Luis Roberto se manifesta pela primeira vez após afastamento da Globo

O narrador descobriu a doença após realizar exames de rotina. De acordo com Júnior, Luis Roberto conversou com seu médico depois do jogo entre Brasil e Croácia, do último dia 31 de março, pouco mais de uma semana antes da divulgação do afastamento.

Júnior contou que soube da situação quando a coordenação da TV Globo informou que o companheiro ficaria de fora da transmissão da partida entre Flamengo x Cusco, da última quarta-feira (8). O comentarista enviou mensagem ao companheiro para entender o que estava acontecendo.

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- Foi uma surpresa quando recebi a mensagem do nosso coordenador, dizendo que iria mudar o narrador do jogo do Flamengo no dia anterior ao duelo. Conhecendo Luis há mais de 20 anos, automaticamente entendi que havia acontecido alguma coisa séria. Enviei mensagem a ele, perguntando sobre o que estava acontecendo Ele soube disso após o jogo da Croácia, quando falou com o médico dele. Eu fui saber quando tive contato com ele na terça-feira. Ele contou do diagnóstico, que estava buscando o tratamento mais adequado — iniciou Júnior, acrescentando:

— Inicialmente, a gente fica meio atônito. Não dá para receber uma notícia dessas e não ficar surpreso. Estava tudo preparado para a Copa do Mundo. Mas, conversando, ele disse que 90% das pessoas que têm este problema tiveram a cura total. Ainda mais quando o diagnóstico é no início. Embora a cabeça dele não esteja no melhor momento, ele está otimista de que vai dar tudo certo — contou.

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O que é neoplasia doença de Luis Roberto?

Texto por: Lourenço Cavanellas Rebello

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

As classificadas como benignas tem um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas pode surgir a partir de diversos sintomas como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

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