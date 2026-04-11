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Com ausência de Luis Roberto, veja quem narra jogos da Globo neste fim de semana

Narrador está afastado do cargo para tratar de doença

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/04/2026
07:20
Luis Roberto comandará jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
imagem cameraLuis Roberto está de fora da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
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O narrador Luis Roberto está afastado das transmissões da Globo. O cenário acontece por conta de um momento delicado na vida pessoal do profissional, que recebeu o diagnóstico de neoplasia cervical. Diante do cenário, confira com o Lance! como ficou a escala de narradores para a 11ª rodada do Brasileirão.

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➡️ Luis Roberto se manifesta pela primeira vez após afastamento da Globo

Ao todo, dez jogos acontecem neste final de semana. Um dos principais é o clássico entre Fluminense e Flamengo, que se enfrentam no domingo (12) com transmissão exclusiva do Premiere para todo o país, a partir das 18h (de Brasília). Luiz Carlos Jr. narra, com os comentários de Eric Faria e Junior.

Às 18h30 (de Brasília) do mesmo dia, o canal também exibe o dérbi entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, com a narração de Paulo Andrade e as análises de Fernando Prass e Ricardinho. O confronto em Itaquera também conta com a transmissão alternativa da equipe do Charla no Premiere. 

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Vale destacar, que o futebol na Globo acontecerá no sábado e não no domingo. Em Salvador, o São Paulo visita o Vitória, com transmissão para paulistas, baianos e mais sete estados, na voz de Everaldo Marques, com os comentários de Alline Calandrini e Caio Ribeiro. 

No mesmo horário, Rio de Janeiro, Pará e mais 15 estados, além do Distrito Federal e da cidade mineira de Juiz de Fora acompanham a partida entre Remo e Vasco. Na TV Globo a narração é de Rogério Correa e os comentários ficam por conta de Richarlyson e Roger Flores. 

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O que é neoplasia doença de Luis Roberto?

Texto por: Lourenço Cavanellas Rebello

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

As classificadas como benignas tem um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas pode surgir a partir de diversos sintomas como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

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Luis Roberto foi o narrador de Flamengo x Palmeiras (Foto: Reprodução Globo)
Luis Roberto está fora da cobertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução Globo)

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