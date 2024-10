Lucas Penteado se prepara para estrear no boxe após período de reabilitação

Lucas Penteado desistiu de participar do 'Big Brother Brasil 21' (Reprodução/Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

O ex-BBB Lucas Penteado se prepara para estrear nos ringues do boxe. Com 1,84 cm de altura e 69kg, a personalidade irá encarar o também ator Thomaz Costa no próximo sábado, no evento Fight Music Show, sediado no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator comentou como foi a preparação para a luta. Penteado falou abertamente sobre o período que passou em uma clínica de reabilitação para usuários de drogas. Ele ainda afirmou que a prática do esporte o ajudou a superar pelo momento conturbado da carreira.

- O esporte é o melhor remédio para a mente. Traz autoestima e faz a gente aprender sobre o nosso corpo, a olhar para dentro. Acredito que eu estou chegando bem preparado. Me sinto feliz com os resultados que vimos nos treinos - iniciou o ator de 27 anos, antes de completar.

- Estou realmente me sentindo na pele de um boxeador. Hoje já não faz sentido pra mim ir a uma casa noturna, por exemplo. Também não posso ingerir bebida alcoólica, pois gera resultado negativo no treino. Pretendo continuar no boxe, mas conciliando com meu ofício de ator - concluiu.

O Fight Music Show acontece neste sábado (12) a partir das 18h. Além da luta de Lucas Penteado contra Thomaz Costa, o evento também contará com confronto entre outras personalidades. A luta principal do evento será de Acelino Popó Freitas contra Jorge El Chino. Veja abaixo o card completo:

