Neto debocha de início de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro

O início de trabalho de Filipe Luís no Flamengo tem sido rodeado por grandes expectativas por parte da torcida rubro-negra. Contudo, determinada postura foi criticada pelo comentarista Neto. Durante o programa "Donos da Bola", da emissora Band, do último dia 2, de outubro, o ex-jogador afirmou ver a empolgação como exagerada.

Com muita ironia, Craque Neto destacou que Filipe Luís ainda está no início de carreira como treinador. O ex-jogador começou a treinar equipes nesta temporada e já acumula passagens pelo sub-17 e sub-20 do Flamengo. Até alcançar o cargo no time profissional após a demissão de Tite, no último mês.

- Parece que virou o Telê Santana ou melhor do mundo porque está assumindo o Flamengo. Foi bom jogador, gente boa, mas já está parecendo que desceu Deus para dirigir o Flamengo. O cara estava no sub-17, era jogador até o ano passado. E se ganhar o jogo, a imprensa carioca já vai colocar na seleção brasileira. Os caras acham que ele vai ser o maior treinador de todos os tempos. Pode vir a ser - disse o ex-jogador.

Vale apontar, que a declaração de Neto aconteceu antes da estreia de Filipe Luís no comando da equipe rubro-negra. O novo treinador do Flamengo teve a primeira partida no último dia 2, contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, e equipe carioca venceu o confronto por 1 a 0, no Maracanã.

No comando da equipe, além da vitória contra o clube paulista, o Flamengo também venceu o Bahia, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, já são duas vitórias em dois jogos com o antigo lateral no comando da equipe rubro-negra. O próximo compromisso é contra o Fluminense, no dia 17 de outubro, após a Data Fifa, pelo Campeonato Brasileiro.