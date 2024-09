Coletiva do Fight Music Show 5 tem cadeirada de Popó e tapa de Nego do Borel

Acelino Popó Freitas e Jorge “El Chino” Miranda durante a encarada (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Na coletiva da quinta edição do Fight Music Show (FMS), na quinta-feira (26), no evento Influent Summit, no São Paulo Expo, teve troca de farpas, tentativas de enfrentamento físico e até uma cadeirada. Acelino Popó Freitas acertou o rival Jorge “El Chino” Miranda com uma cadeira quando o argentino fez menção em rasgar uma camisa da Seleção Brasileira.

➡️ UFC anuncia acordo bilionário em processo movido por lutadores contra a empresa

O momento mais tenso ocorreu entre a encarada de Popó e El Chino. Os dois encostaram as cabeças, e o brasileiro chegou a levar um empurrão do adversário. Quando Jorge ameaçou rasgar uma camisa do Brasil, Acelino pegou uma cadeira estrategicamente deixada ao fundo do palco e atirou contra o rival.

Nego do Borel e Luiz Mesquita se encarando na coletiva (Foto: Reprodução)

➡️ Primeiro Campeonato Mundial de boxe olímpico tem sede definida

Além disso, Nego do Borel e Luiz Mesquita trocaram farpas durante a coletiva. O funkeiro e o filho do apresentador de TV, Otávio Mesquita, levantaram para irem para o enfrentamento físico. Seguranças precisaram conter a briga. Durante a confusão, Nego do Borel tentou desferir um tapa em Luiz Mesquita, mas acabou acertando o funkeiro MC Livinho, outro contratado para lutar no FMS 5.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O evento foi marcado por provocações e respostas ácidas, para criar expectativa para a quinta edição do FMS. As lutas serão realizadas no ginásio do Canindé, em São Paulo, no dia 12 de outubro, com transmissão da TV Globo e do Combate.