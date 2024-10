Milton Neves aponta motivo para Flamengo realizar uma reformulação no elenco

Na Band, Milton Neves apresenta o programa 'Terceiro Tempo' (Reprodução/Band)







Publicada em 09/10/2024 - 20:03

O jornalista Milton Neves apontou os próximos caminhos que deveriam ser dados pela diretoria do Flamengo. Para ele, o elenco rubro-negro precisa passar por uma reformulação para a próxima temporada. Na visão dele, só assim, a equipe carioca voltaria a ter sucesso.

Na análise, o comunicador apontou a importância de começar o processo de reformulação já na reta final desta temporada. Milton apontou que existem peças dentro do plantel de jogadores que não entregam mais resultados.

- Este é o pensamento que o clube tem que ter nesta reta final de ano, podendo fazer uma boa reformulação para a próxima temporada. Sinto que, se seguir apostando em peças que já deram certo, mas que no momento mais atrapalham do que ajudam, o Rubro-Negro acabará ficando muito para trás de clubes que estão apresentando gestões mais profissionais, como Palmeiras e Botafogo - publicou o jornalista, no próprio blog do site UOL Esportes.

Um dos principais alvos de Milton na observação foi o atacante Gabigol. Na visão do jornalista, o camisa 99 do Flamengo não vem tendo um bom desempenho no clube, mas mesmo assim, voltou a ser titular com a chegada de Filipe Luís.

Sem indícios de uma reformulação, o Flamengo volta a campo apenas após o fim da atual Data Fifa. A equipe rubro-negra enfrenta o Fluminense, na próxima quinta-feira (17), às 20h, no Maracanã, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.