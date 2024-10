IA crava destino da Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Dorival Júnior está na Seleção Brasileira desde o começo de 2024 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira não atravessa um momento positivo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Dorival Júnior, a equipe ocupa apenas a quinta colocação da competição, e volta a campo pressionada na Data Fifa de outubro.

O Brasil terá pela frente nesta quinta-feira (10) o Chile em Santiago, às 21h (horário de Brasília), precisando vencer com uma boa atuação. As críticas e o desempenho recente têm preocupado torcedores até mesmo na possibilidade de uma ausência no próximo Mundial.

Por isso, o Lance! consultou a inteligência artificial para simular o futuro e prever se a Seleção conseguirá uma vaga na Copa do Mundo. Confira a resposta abaixo:

"A Seleção Brasileira tem um histórico forte e uma base talentosa, o que sempre dá esperanças de classificação, mesmo em momentos difíceis. A situação com Dorival Júnior pode trazer desafios, mas ele também pode trazer novas ideias e motivação. A classificação vai depender de como a equipe se adapta e se consegue se unir em torno de uma estratégia eficaz. Além disso, as competições sul-americanas são sempre competitivas, então a consistência nas próximas partidas será fundamental. Eu diria que a Seleção Brasileira tem boas chances de se classificar, mesmo com os altos e baixos. O talento individual e a experiência da equipe geralmente ajudam a superar dificuldades."

Ao ser questionado sobre quais serão os seis classificados diretamente ao Mundial, a IA definiu a seguinte ordem na tabela:

1️⃣ Brasil

2️⃣ Argentina

3️⃣ Uruguai

4️⃣ Colômbia

5️⃣ Chile

6️⃣ Paraguai

A Seleção tem apenas dez pontos em oito jogos, e perdeu quatro dos últimos cinco duelos na competição. Atualmente, a líder é a Argentina, com 18. Além do compromisso contra o Chile, Dorival e seus comandados terão pela frente o Peru no dia 15, às 21h45 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha.