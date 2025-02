O conflito entre Neymar e Luana Piovani voltou a ser destaque no último sábado (22) após a atriz realizar novos "ataques" contra o jogador. A ação aconteceu dias depois da audiência de conciliação, realizada virtualmente no dia 5 de fevereiro, que não resultou em um acordo. O atleta move uma ação de queixa-crime contra a ex-Globo.

O fato de Luana Piovani não ter aceitado o acordo com Neymar, além de ter detonado o jogador novamente, levou fãs da atriz a se manifestarem nas redes sociais. Em tom de apoio, eles escreveram comentários como "Grandona e afrontosa", "Luana, você é um ícone, não pare nunca" e "Primeiro você começa, depois você melhora".

Por outro lado, fãs do camisa 10 do Santos também utilizaram as redes sociais para comentar o caso. Alguns debocharam das críticas da atriz ao jogador. "Quer ser notada a força?", escreveu um dos internautas. Assim, os fã clubes de ambos entraram em conflito na web.

Neymar em ação pelo Santos em 2025 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Polêmica entre Neymar e Luana Piovani

O conflito entre Piovani e Neymar começou em maio de 2024, quando a atriz criticou o jogador por sua associação a um projeto de construção de um condomínio de luxo, em meio a debates sobre a PEC das Praias. A artista usou palavras como "mau-caráter, estrupício, mau pai, péssimo cidadão, péssimo pai, péssimo exemplo, escroto e ignóbil". O atleta, na época ainda pelo Al-Hilal, chegou a responder Piovani, afirmando que a atriz havia "saído de um hospício".

No último sábado (22), Piovani voltou a atacar Neymar ao publicar um "meme" ironizando o jogador. No arte, aparece uma mãe com um filho, onde a mulher se diz "aliviada" pelo fato da criança não ser fã do atacante. A postagem teve grande repercussão nas redes sociais, e ainda contou com a seguinte legenda da atriz: "Brasil, acorda c******! Sem mais".