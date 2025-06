Galvão Bueno se torna dono de TV esportiva: ‘Verdadeiro privilégio’

A recém-empossada direção da N Sports começa sua gestão com um anúncio de peso. Um anúncio não, o anúncio: Galvão Bueno passa a ser sócio do canal esportivo. O lendário comunicador, que atualmente narra jogos do Brasileirão na Amazon Prime Video, chega para completar o quadro societário com a empresa de tecnologia Tellescom e a holding Ola Sports.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Estou muito feliz e empolgado em poder fazer parte da construção de um negócio dessa importância. É um verdadeiro privilégio estar ao lado de profissionais extremamente qualificados e de disciplinas diversas, o que na minha visão agrega ainda mais valor ao projeto. O melhor de tudo é que estamos todos unidos por uma paixão que nos move: criar algo grandioso e transformador. Tenho a oportunidade de trazer também para perto pessoas de minha inteira confiança, como a minha CEO, Leticia Galvão Bueno, por exemplo. Vamos juntos produzir conteúdo de alta qualidade e multiplataforma, elevando cada vez mais o nível daquilo que entregamos ao nosso público - destaca Galvão Bueno.

Na N Sports, o agora sócio Galvão Bueno participará das decisões estratégicas e de conteúdo, qualificando a linha editorial, assim como no desenvolvimento de novos produtos. O narrador, com todo seu repertório, também atuará como conselheiro da atual gestão, dirigida pelos co-CEOs André Barros, Edinho Potsch e André Argolo, sócios da Ola Sports, que ingressou este ano no mercado de mídia com a compra dos direitos de transmissão da Série B do futebol brasileiro. A Ola Sports também possui entre os sócios o multiartista Antonio Tabet, o advogado esportivo Marcos Motta e profissionais das agências On The Nose e Sportent.

continua após a publicidade

➡️Astro da NBA marca presença em jogo do Brasil na VNL feminina

Na atual fase da carreira, em que não tem vínculos exclusivos, Galvão pode ser visto comandando o programa 'Galvão e Amigos', da Bandeirantes, e narrando jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão Série A no Prime Video, serviço de streaming da Amazon. A agenda de trabalho em breve será complementada com projetos que já estão sendo estudados com a direção da N Sports.

- Com a N Sports, senti que havia uma oportunidade real de construir novos conteúdos de qualidade, sempre em sintonia com o que o público quer e espera de nós. Essa sintonia me deixou muito animado para explorar novos formatos e histórias”, finaliza Galvão. “Enorme honra e responsabilidade dividir com Galvão Bueno o desafio de reposicionar a N Sports para o mercado esportivo. Aproveitamos a oportunidade para provocá-lo e ele, sempre motivado, topou planejar conosco conteúdos exclusivos para o canal. Então teremos o mestre Galvão em nossa telinha em breve informando e entretendo o público como poucos do jornalismo fizeram na história do nosso esporte - comemora o co-CEO da N Sports, André Barros.

continua após a publicidade

➡️O que atletas não convocados estão fazendo durante a Data Fifa?