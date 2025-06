Mauro Cezar compara Cristiano Ronaldo com Neymar: ‘Impressionante’

Portugal e Espanha decidem o título da Nations League neste domingo (8), no Estádio Allianz , em Munich, na Alemanha. Para a ocasião, Cristiano Ronaldo será titular da equipe portuguesa. Em meio ao protagonismo do atacante, o jornalista Mauro Cezar Pereira aproveitou para comparar o camisa 7 com Neymar.

Durante o programa "Bate-Pronto", da última quinta-feira (5), o comunicador classificou como impressionante a atual fase de Cristiano Ronaldo. Mesmo sendo sete anos mais velho que Neymar, ele consegue colecionar melhores números que o brasileiro.

- O Cristiano Ronaldo nasceu no dia 5 de fevereiro de 85 e o Neymar nasceu no mesmo dia, em 92. Ou seja, ele é sete anos mais velho que o brasileiro, que não consegue mais jogar pela Seleção. Já o Cristiano, tem oito jogos, sete gols e uma assistência por Portugal na Liga das Nações. É um absurdo como ele ainda consegue ser competitivo - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Ele também joga na Liga Saudita, onde também tem números excepcionais. É claro, que é uma liga inferior, embora tenha muitos craques internacionais lá, muitos veteranos, mas também tem muitos atletas sauditas, com um nível mais baixo. Nos dois últimos anos lá, ele teve 60 jogos, 60 gols e 14 assistências, com 40 anos de idade. É a liga que o Neymar não conseguiu jogar - concluiu.

Cristiano Ronaldo protagonista de Portugal

Mesmo com 40 anos, o atacante segue sendo o principal jogador da seleção portuguesa. Na última quarta-feira (4), ele marcou o gol da vitória da equipe do técnico Roberto Martins sobre a Alemanha por 2 a 1. O resultado classificou Portugal para a final da Nations League.

Na decisão do torneio europeu, o astro português irá liderar a equipe contra a Espanha, que venceu a frança para chegar a finalíssima. O confronto acontece neste domingo (8), às 16h, na Alemanha.