Neymar marcou um antológico gol olímpico no duelo entre Santos e Inter de Limeira, pelo Paulistão, e foi aplaudido até pela torcida adversária. Com a vitória por 3 x 0, dois gols de Tiquinho Soares e um de Neymar, o Santos atingiu 18 pontos e garantiu classificação para a fase final do Campeonato Paulista. Veja;

Como foi Santos x Inter de Limeira?

O jogo começou com a Inter de Limeira desperdiçando grande chance quando João Paulo defendeu um chute à queima-roupa de Ruan Ribeiro. Mas foi o Santos quem abriu o placar. Após deixar Guilherme cara a cara com o goleiro Igo Gabriel, Neymar cobrou escanteio na cabeça de Tiquinho Soares, que se antecipou à zaga e cabeceou sem chances para o goleiro da Inter, aos 8 minutos.

A Inter de Limeira desabou após o gol. O Santos tomou conta da partida completamente. E Neymar se transformou no grande nome da partida. O segundo do Santos foi um golaço. Aos 28 minutos, Neymar cobrou escanteio, a bola encobriu Igo Gabriel, tocou na trave e morreu no fundo do gol.

Cinco minutos mais tarde, Neymar cobrou novo escanteio e mais uma vez colocou a bola na cabeça de Tiquinho Soares, que marcou o terceiro dos visitantes, rebaixando praticamente a Inter de Limeira ainda no primeiro tempo.

A etapa final recomeçou como acabou o primeiro tempo, com o Santos em cima em busca do gol e Escobar acertou a trave em chute de fora da área. Mas com o passar do tempo, o Peixe passou a se poupar e administrar o resultado.

Deu tempo para João Paulo aparecer com mais duas defesas seguras e para o atacante argentino Álvaro Barreal fazer sua estreia pelo Santos.