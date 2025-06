Jogador argentino é baleado na perna após briga em Buenos Aires

Na madrugada deste domingo (8), após se envolver em uma briga generalizada num torneio de futebol amador na Argentina, o atleta Nahuel Barrios, do Barracas Central, acabou levando um tiro na coxa esquerda. O jogador foi encaminhado para o hospital mais próximo da região e passa bem. Além dele, outras duas pessoas foram baleadas. Testemunhas afirmam que o atleta também estava armado e foi o autor do primeiro disparo, gerando uma confusão. Barrios foi colocado sob custódia policial e irá depor nesta segunda-feira (9), caso receba alta médica. A informação inicial é do jornal argentino TyC Sports.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com notícias locais, o escândalo começou na noite de ontem, na quadra esportiva de Dock Sud, em Buenos Aires. Como de costume, aos fins de semana são organizados ali torneios de futebol amador, onde não se joga apenas pelo prazer de correr atrás da bola, mas também por prêmios em dinheiro. E, muitas vezes, o clima esquenta. Foi o que aconteceu em um dos últimos jogos, quando, no meio do torneio de bairro, começou uma briga entre vários jogadores — entre eles, Nahuel Barrios. O que começou como uma discussão por uma jogada foi se intensificando, até que a briga tomou proporções maiores, envolvendo amigos e espectadores que estavam no local.

➡️UFC 316: web reage a nocaute impressionante com 30 segundos de luta

Em meio a essa situação caótica, e em menor número segundo o relato das supostas vítimas, Barrios foi até uma caminhonete, de propriedade do jogador do Barracas Central, e buscou uma arma. Conforme depoimentos dos feridos, o atleta mesmo teria feito os primeiros disparos. Nesse momento, houve um corre-corre generalizado. Quando a quadra ficou vazia, com todos fugindo, constatou-se que, no chão, havia uma mulher de 24 anos com quatro ferimentos nas pernas, e um homem de 30 anos com dois tiros na perna esquerda. Além deles, o próprio Nahuel Barrios, com um ferimento na coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️Perto de deixar o Flamengo, Gerson tem conversa com Ancelotti

Carreira de Nahuel Barrios

Nahuel Barrios é um jogador argentino nascido em 7 de maio de 1998, em Dock Sud, província de Buenos Aires. Atua como meia-atacante e foi revelado pelas categorias de base do San Lorenzo. Estreou como profissional em 2017, em partida contra o Talleres, válida pelo Campeonato Argentino. Foi emprestado ao Defensa y Justicia em 2019 e ao Central Córdoba em 2020, retornando ao San Lorenzo em 2021. Até junho de 2025, acumula mais de 130 partidas com a camisa do San Lorenzo. Tem contrato vigente com o clube argentino até dezembro de 2025.