Neste domingo (8), o espanhol Carlos Alcaraz conquistou o bicampeonato seguido de Roland Garros ao vencer, de virada, o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 2. A decisão foi a mais longa da história do torneio, com duração de 5h29min. Na web, diversos fãs do tênis reagiram ao título de Alcaraz e se encantaram com a frieza do espanhol para virar um jogo praticamente perdido.

Foi o quinto Slam do bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024) e, agora, bi em Paris. Em 2022, no US Open, o vice-líder do ranking ergueu o primeiro troféu desse nível. Alcaraz se torna o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a vencer suas cinco primeiras decisões de Slam.

Veja algumas reações ao título de Alcaraz

Final de Roland Garros

Neste domingo, Sinner salvou três breaks logo no primeiro game. Alcaraz, por sua vez, salvou um quando sacou em 0/1. O italiano, no terceiro game, saiu de 15/40 e salvou os dois breaks. O atual campeão teve outros dois breaks no quinto game e aproveitou o segundo para conquistar a primeira quebra da final. Entretanto, em seguida, quando o espanhol sacou em 3/2, o adversário deu o troco. Dois games depois, servindo em 3/4, Alcaraz salvou novo break. O italiano aproveitou novo break no décimo game e fechou em 6/4 o primeiro set, que durou 1h03m.

Sinner voltou ainda mais confiante para o segundo set e conquistou a quebra no segundo game. E abriu 3/0, 4/1 e 5/2, sem ter o saque ameaçado. Forçando as devoluções de saque, Alcaraz só começou a ameaçar o saque do italiano no nono game. E devolveu a quebra, quando o líder do ranking sacava em 5/3 para fechar a parcial. Logo depois, o espanhol venceu o terceiro game seguido e empatou em 5/5. A parcial foi para o tiebreak, e o italiano abriu 6/2, com dois minibreaks. Alcaraz ainda salvou os dois primeiros set points, mas Sinner fechou em 7/4

Sinner não poderia ter começado de maneira melhor a terceira parcial: com outra quebra. Mas Alcaraz tratou de dar o troco logo em seguida e sacou para fazer 2/1. E, no quarto game, o atual campeão conquistou nova quebra. Depois, sacou para abrir 4/1 e 5/2. O espanhol sacou para o set em 5/3, mas o adversário devolveu a quebra. Mas o vice-líder do ranking não se abateu e voltou a levar a melhor no serviço do rival na sequência, fechando a parcial em 6/4. Foi o primeiro set que Sinner perdeu em sete jogos no torneio. Desde as oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, contra o dinamarquês Holger Rune, que o líder do ranking não perdia uma parcial em Slam. Foram 31 sets seguidos, desde então.

O atual campeão começou o quarto set confirmando o serviço. Dois games depois, salvou um break com um winner na linha. Com o rival sacando em 3/3, Sinner conquistou nova quebra. Na sequência, sacou para abrir 5/3. Alcaraz sacou em seguida em 0/40 e salvou os três primeiros match-points. Sinner sacou para o título em 5/4, e o rival devolveu a quebra. A parcial foi para o tiebreak. O líder do ranking abriu 2/0, e o espanhol, com dois aces, virou para 4/2. Depois, fechou em 7/3.

O atual campeão começou o set decisivo com nova quebra. E sacou para abrir 2/0. Servindo, Alcaraz salvou dois breaks e fez 3/1. Também abriu 4/2 e 5/3. Sinner sacou em 3/5 e seguiu na partida. O espanhol sacou para o título em 5/4, e o número 1 do mundo devolveu a quebra. Em seguida, o italiano virou para 6/5. A parcial foi para o matchtiebreak, e Alcaraz abriu 7/0. Sinner venceu os dois pontos seguintes, e o número 2 do mundo fez 8/2. Dois pontos depois, fechou o jogo e fez história.

Abaixo, números da carreira de Alcaraz e Sinner:

Títulos no ano:

Alcaraz: 4

Sinner: 1

Títulos como profissional:

Alcaraz: 20

Sinner: 19

Grand Slams:

Alcaraz: 5

Sinner: 3

Vitórias/Derrotas na temporada (já contando os seis triunfos em Paris):

Alcaraz: 37/5

Sinner: 18/2

Vitórias/Derrotas na carreira (já contando os seis triunfos em Paris):

Alcaraz: 246/61

Sinner: 281/82

Carlos Alcaraz comemora título de Roland Garros (Foto: Divulgação)

