Cristiano Ronaldo viraliza após provocar titular da Espanha

Portugal e Espanha decidem a final da Nations League neste domingo (8), na Allianz Arena, em Munich, na Alemanha. Durante o confronto, uma provocação de Cristiano Ronaldo com o atacante espanhol Mikel Oyarzabal viralizou nas redes sociais. A situação aconteceu após o primeiro gol da seleção portuguesa.

A equipe espanhola saiu na frente do placar aos 21 minutos com Zubimendi. Pouco tempo depois, Nunu Mendes deixou tudo igual no placar aos 25'. O tento do português foi polêmico e precisou ser confirmado pela tecnologia do VAR.

A polêmica do lance envolvia Cristiano Ronaldo, que em uma primeira análise parecia em posição de impedimento no início da jogada. Em meio a revisão da tecnologia, o camisa 7 e Oyarzabal argumentavam com o árbitro Sandro Sachärer.

Após a confirmação do gol, o atacante português comemorou fervorosamente na frente do espanhol. A provocação viralizou de forma rápida nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Primeiro tempo da final da Nations League

O empate momentâneo no placar não durou até o final do primeiro tempo. Justamente Oyarzabal foi o responsável por colocar a Espanha na frente do placar antes do apito do árbitro. Aos 44 minutos, o camisa 21 da Espanha recebeu um passe preciso de Pedri na pequena área para marcar.

Com a vitória parcial, a equipe do técnico Luis de la Fuente se aproxima de uma nova conquista. Após conquistar a Eurocopa, em 2024, a La Furia se aproxima da conquista da Nations League.