Real Madrid parabeniza Carlos Alcaraz por título de Roland Garros

Neste domingo (8), o espanhol Carlos Alcaraz conquistou o bicampeonato seguido de Roland Garros ao vencer, de virada, o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 2. A decisão foi a mais longa da história do torneio, com duração de 5h29min. Por meio do X - antigo Twitter, o Real Madrid parabenizou o tenista pela conquista em Paris.

Este foi o quinto Slam do bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024) e, agora, bi em Paris. Em 2022, no US Open, o vice-líder do ranking ergueu o primeiro troféu desse nível. Alcaraz se torna o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a vencer suas cinco primeiras decisões de Slam.

- Parabéns, querido Carlos Alcaraz, pelo seu segundo Roland Garros consecutivo, o quinto Grand Slam da sua carreira, conquistado de forma tão espetacular. Todos os torcedores do Real Madrid estão felizes e orgulhosos do brilhante triunfo de um dos nossos - escreveu o perfil oficial do clube.

Final de Roland Garros

Neste domingo, Sinner salvou três breaks logo no primeiro game. Alcaraz, por sua vez, salvou um quando sacou em 0/1. O italiano, no terceiro game, saiu de 15/40 e salvou os dois breaks. O atual campeão teve outros dois breaks no quinto game e aproveitou o segundo para conquistar a primeira quebra da final. Entretanto, em seguida, quando o espanhol sacou em 3/2, o adversário deu o troco. Dois games depois, servindo em 3/4, Alcaraz salvou novo break. O italiano aproveitou novo break no décimo game e fechou em 6/4 o primeiro set, que durou 1h03m.

Sinner voltou ainda mais confiante para o segundo set e conquistou a quebra no segundo game. E abriu 3/0, 4/1 e 5/2, sem ter o saque ameaçado. Forçando as devoluções de saque, Alcaraz só começou a ameaçar o saque do italiano no nono game. E devolveu a quebra, quando o líder do ranking sacava em 5/3 para fechar a parcial. Logo depois, o espanhol venceu o terceiro game seguido e empatou em 5/5. A parcial foi para o tiebreak, e o italiano abriu 6/2, com dois minibreaks. Alcaraz ainda salvou os dois primeiros set points, mas Sinner fechou em 7/4

Sinner não poderia ter começado de maneira melhor a terceira parcial: com outra quebra. Mas Alcaraz tratou de dar o troco logo em seguida e sacou para fazer 2/1. E, no quarto game, o atual campeão conquistou nova quebra. Depois, sacou para abrir 4/1 e 5/2. O espanhol sacou para o set em 5/3, mas o adversário devolveu a quebra. Mas o vice-líder do ranking não se abateu e voltou a levar a melhor no serviço do rival na sequência, fechando a parcial em 6/4. Foi o primeiro set que Sinner perdeu em sete jogos no torneio. Desde as oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, contra o dinamarquês Holger Rune, que o líder do ranking não perdia uma parcial em Slam. Foram 31 sets seguidos, desde então.

O atual campeão começou o quarto set confirmando o serviço. Dois games depois, salvou um break com um winner na linha. Com o rival sacando em 3/3, Sinner conquistou nova quebra. Na sequência, sacou para abrir 5/3. Alcaraz sacou em seguida em 0/40 e salvou os três primeiros match-points. Sinner sacou para o título em 5/4, e o rival devolveu a quebra. A parcial foi para o tiebreak. O líder do ranking abriu 2/0, e o espanhol, com dois aces, virou para 4/2. Depois, fechou em 7/3.

O atual campeão começou o set decisivo com nova quebra. E sacou para abrir 2/0. Servindo, Alcaraz salvou dois breaks e fez 3/1. Também abriu 4/2 e 5/3. Sinner sacou em 3/5 e seguiu na partida. O espanhol sacou para o título em 5/4, e o número 1 do mundo devolveu a quebra. Em seguida, o italiano virou para 6/5. A parcial foi para o matchtiebreak, e Alcaraz abriu 7/0. Sinner venceu os dois pontos seguintes, e o número 2 do mundo fez 8/2. Dois pontos depois, fechou o jogo e fez história.

Relação entre Alcaraz e Real Madrid

O atual bicampeão de Roland Garros é um ilustre torcedor do Real Madrid. O tenista costuma dar entrevistas falando de sua paixão pelo clube espanhol e frequentemente é visto em um dos camarotes do Santiago Bernabéu. Certa vez, em 2023, o espanhol disse que 'o Real Madrid na Champions é como Rafael Nadal em Roland Garros', comparando ao seu compatriota e recordista de títulos em Paris: 14.