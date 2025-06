Web vai à loucura com novo título de Cristiano Ronaldo por Portugal

Cristiano Ronaldo levantou mais uma taça com a seleção de Portugal. Trata-se da Nations League. A seleção portuguesa superou a Espanha na decisão do torneio europeu neste domingo (8). Após o confronto terminar empatado em 2 a 2, no tempo regularmentar, a equipe do técnico Roberto Martínez conquistou o troféu nos pênaltis com uma vitória por 5 a 3.

Com o resultado, o Cristiano Ronaldo levantou o terceiro título com a equipe portuguesa. O fato levou os torcedores à loucura nas redes sociais. Em campo, o astro foi crucial para o resultado favorável. Ele marcou o gol de empate de Portugal, que levou a disputa para a prorrogação. Veja a repercussão abaixo:

A final da Nations League

Espanha e Portugal protagonizaram uma final emocionante em Munich, na Alemanha. Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para Portugal. Os gols da partida foram marcados por Zubimendi, Nuno Mendes, Oyarzabal e Cristiano Ronaldo.

Após o término desta Data Fifa, as seleções só voltam a entrar em campo em setembro. Agora, os jogadores se preparam para a disputa do Mundial de Clubes, que começa ainda neste mês.