Lewis Hamilton é flagrado com atriz em Nova Iorque

Lewis Hamilton foi flagrado com a atriz colombiana Sofía Vergara na última terça-feira (14), em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Segundo o site “TMZ”, eles foram vistos juntos no interior do estabelecimento com amigos. Imagens divulgadas pela publicação mostram ambos deixando o local juntos e conversando sorridentes do lado de fora do restaurante.

O veículo relata que a atriz e o piloto deixaram o local em carros separados. Sofía e Lewis ainda não se pronunciaram em público sobre os boatos decorrentes dos flagrantes dos dois em Nova Iorque.

Quem é Sofía Vergara?

Aos 52 anos, Sofía Vergara é uma atriz de sucesso. Um dos seus trabalhos mais conhecidos pelo público é o seu papel em “Modern Family” com a personagem Gloria. Vergara encerrou seu casamento de nove anos com o ator Joe Manganiello em 2024. Ainda naquele ano, teve um breve relacionamento com o cirurgião Justin Saliman, mas revelou estar novamente solteira no último mês de outubro.

Vergara recentemente concorreu ao Globo de Ouro de melhor atriz em série dramática por seu trabalho na série “Griselda”.

Hamilton e seus relacionamentos

Já Hamilton, de 40 anos, tem um histórico de várias ex-namoradas famosas. Em 2007, teve um relacionamento com a cantora Nicole Scherzinger, que durou até 2018. O piloto também já foi vinculado com celebridades como as modelos Gigi Hadid e Kendall Jenner, e as cantoras Anitta e Rihanna.

Nesta temporada, o piloto usará as cores da Ferrari. Hamilton está em busca de seu oitavo título mundial, feito inédito na história da categoria.