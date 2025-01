Bottas elogia Doohan e se esquiva de pergunta sobre Colapinto: ‘Tempo dirá quem é melhor’

Apesar de a Alpine ter colocado Jack Doohan em uma posição de enorme pressão ao contratar Franco Colapinto para assumir a vaga de piloto reserva a partir da temporada 2025 da Fórmula 1, Valtteri Bottas acredita que o australiano pode se sair muito bem na categoria. O finlandês, no entanto, evitou fazer comparações e disse que só “o tempo dirá” qual dos dois jovens merece definitivamente o assento ao lado de Pierre Gasly.

continua após a publicidade

➡️ Mercedes cita metas cumpridas, mas diz: ‘Não sabemos onde estamos com motor de 2026’

Escolhido para substituir Esteban Ocon — que se mudou para a Haas —, o filho de Mick Doohan parece nunca ter realmente caído nas graças de Flavio Briatore, conselheiro-executivo do time de Enstone, que, por sua vez, nunca escondeu o interesse em contar com o argentino da Williams. Há alguns dias, inclusive, o dirigente colocou mais pressão sobre os ombros do futuro #7 e disse com todas as letras: “Piloto que não progride, eu troco”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas mesmo com toda a desconfiança que recai sobre Jack, Bottas o elogiou e disse que o jovem de 21 anos pode surpreender quando a temporada começar. “É um garoto promissor. Demonstrou ser muito rápido, é um piloto inteligente e tem uma grande oportunidade de mostrar do que é capaz. Acho que vai se sair muito bem”, disse em entrevista ao fotógrafo Kym Illman.

continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre o possível duelo entre Doohan e Colapinto pela vaga de titular na Alpine em 2025, Valtteri preferiu não se comprometer e deixou claro que é preciso esperar para ver como a temporada vai se desenrolar.

Franco Colapinto foi contratado pela Alpine para ser piloto reserva (Foto: Rudy Carezzevoli/AFP)

- É muito cedo para tirar conclusões, ainda nem começou o campeonato. O tempo dirá quem é o melhor - respondeu o ex-Sauber e agora piloto reserva da Mercedes, de maneira breve.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.