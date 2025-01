Publicação de Renata Fan sobre Denílson na Globo divide opiniões na web; veja

Uma publicação da apresentadora Renata Fan chamou atenção nas redes sociais na última terça-feira (14). A comandante do "Jogo Aberto" postou uma imagem que circulou na web sobre a ida de Denílson para a Globo. A atitude da ex-modelo dividiu opiniões entre internautas.

Na primeira parte da imagem, Renata Fan aparece com o ex-jogador, com a legenda: "Denílson na Band". Na segunda, o pentacampeão do mundo foi colocado, através de uma montagem, ao lado da cantora Pabllo Vittar, com a legenda: "Denílson na Globo".

Até as 22h da última terça-feira, a imagem publicada por Renata Fan no Instagram já havia ultrapassado a marca de 250 mil curtidas, com mais 25 mil comentários. Na rede "X", enquanto alguns interpretaram como uma brincadeira, outros consideraram a postagem desrespeitosa.

Passagem de Denílson pela Band

Denílson chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez parceria de destaque com Renata Fan.

Denílson chegou a renovar contrato com a Band em 2024, mas decidiu deixar o canal antes do fim do vínculo, que se encerraria em 2027. Na nova casa, Denílson vai atuar em um programa nas noites de domingo no "Sportv", além de participações no Globo Esporte.

