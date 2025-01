Mercedes aposta em equipes deixando 2025 de lado cedo por foco em revolução da F1 2026

Prestes a enfrentar uma mudança radical no regulamento em 2026, quando tanto a parte aerodinâmica quanto as unidades de potência sofrerão alterações significativas, as equipes da Fórmula 1 voltam a viver o dilema de sempre: investir tempo e recursos no carro de 2025 ou focar totalmente no próximo ano? Chefe da Mercedes, Toto Wolff acredita que os times vão começar com a corda toda, mas que o desenvolvimento dos bólidos desta temporada deve ser paralisado já nos primeiros meses.

No início de junho, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) publicou o conjunto de regras para a próxima geração de carros. Daqui a pouco menos de um ano, os modelos vão se tornar mais curtos, estreitos e mais leves com o objetivo de melhorar a eficiência e a capacidade de gerenciamento. Quanto aos novos motores, ficou determinado que os mesmos continuarão sendo turbo híbrido V6, mas com ajustes fundamentais para ampliar a noção de sustentabilidade e a redução dos custos.

Embora seja de extrema importância chegar o mais preparado possível nessa nova era, as equipes não querem ficar para trás na atual temporada, já que a categoria vem atravessando um período de extremo equilíbrio. Neil Houldey, por exemplo, diretor-técnico de engenharia e projeto da McLaren, atual campeã do Mundial de Construtores, deixou claro que os Papayas querem aproveitar a nova oportunidade de levantarem o troféu e, por isso, vão trabalhar para serem “ainda mais rápidos” este ano.

No entanto, Wolff pressupõe que todas as participantes do grid vão colocar as atenções em 2026 o quanto antes. “Acho que a maioria das equipes vai escolher um ponto bem prematuro para fazer a transição da maior parte dos recursos para o novo carro de 2026”, disse em entrevista ao portal neerlandês GPblog.

- Mas pode acontecer alguns meses mais cedo ou mais tarde. Acho que tudo vai se encaixar nas primeiras corridas e não tenho certeza se veremos muitas atualizações depois do verão - acrescentou o chefe da Mercedes, que garantiu que está animado para encarar os meses que se aproximam.

Toto Wolff é chefe de equipe da Mercedes (Foto: Mercedes)

- Sempre me sinto motivado pelo que fazemos. Temos muita sorte de trabalhar nesse ambiente, nesse esporte, ter prazos honestos e, ao mesmo tempo, de estar nesse cruzamento entre o esporte e os negócios, fazendo parte de um esporte global, se não o maior esporte, e em crescimento. Portanto, há muita energia - concluiu.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.