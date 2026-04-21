Fora de Campo

Lesão de astro da NBA nos playoffs choca torcedores: 'Caiu no sono'

Caso aconteceu em San Antonio x Portland Trail Blazers

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
22:54
Portland Trail Blazers v San Antonio Spurs - Game Two (Foto: Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
O jogo dois dos playoffs da NBA entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers foi marcado por uma lesão do pivô Victor Wembanyama. Durante o segundo quarto do confronto, o francês caiu dentro do garrafão adversário e se chocou imediatamente com o rosto no chão.

Webanyama não se recuperou do choque e precisou ir aos vestiários. Lá foi diagnosticado que o pivô teve uma concussão cerebral, e assim, está de fora do segundo jogo da série entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazzers.

O francês é o principal jogador da equipe do Texas, sendo destaque na parte ofensiva e defensiva da equipe. Recentemente, ele ganhou o prêmio de defensor do ano da temporada da NBA. Wembanyama também briga pelo título de MVP.

Vale destacar, que a ausência do pivô está confirmada apenas para a segunda partida da série. Ou seja, não é certo se o cenário irá se estender por mais jogos. O San Antonio Spurs lidera o confronto por 1 a 0. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a lesão do jogador.

Veja abaixo:

Tradução: "Wemby esmagou o rosto no chão e imediatamente caiu no sono… Isso não pareceu bom".

Tradutor: "Wemby cai e leva uma pancada forte no rosto. Indo para o vestiário".

Tradução: "A queda do Wemby… Rosto direto no chão… Isso dá muito medo, ele ficou nocauteado".

