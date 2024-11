Léo Pereira fez uma mudança radical no visual e acabou frustrado com a reação da sua companheira, Karoline Lima. O jogador do Flamengo raspou a barba e chorou ao ver a namorada rir da sua nova aparência. Agora morando juntos no Rio de Janeiro, o casal é famoso na internet por compartilhar seus momentos engraçados e cativantes juntos.

Veja abaixo a reação de Karoline à mudança de Léo Pereira.

Ex-mulher de Léo Pereira trava batalha na Justiça contra o jogador

Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, do Flamengo, trava uma batalha na Justiça contra o jogador. Os dois disputam a guarda dos filhos fruto do relacionamento, Helena, de cinco anos, e Matteo, de três. A influenciadora acusa o zagueiro de ter faltado à última audiência do caso.

O principal embrolho no processo é a vontade de Tainá de se mudar para a Espanha. Ela é atualmente casada com Éder Militão, do Real Madrid, e afirma estar tentando resolver as pendências com Léo Pereira de maneira amigável.

Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, atual namorada de Éder Militão (Foto: Reprodução)

Além disso, Tainá também acusa Léo Pereira de não ter cumprido um acordo feito durante a separação e de não pagar pensão alimentícia. De acordo com ela, o jogador teria se comprometido a quitar o imóvel em que morava com a família e passá-lo para o nome dela. Contudo, o zagueiro do Flamengo teria mudado de ideia e resolvido pagar as parcelas da propriedade.