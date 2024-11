Globo garante direitos de transmissão de mais dois campeonatos para 2025; veja

De olho nas transmissões de futebol em 2025, a Globo garantiu mais dois campeonatos nesta semana. A emissora acertou a renovação dos direitos dos Campeonatos Gaúcho e Pernambucano. Com novo vínculo até 2027, o Gauchão terá cobertura nas várias plataformas da empresa, como RBS TV, Sportv, Premiere e Ge.com.

O Sportv irá transmitir dois jogos por rodada do Gauchão, desde a primeira fase até a final, com previsão 18 partidas ao longo de todo o torneio. O Premiere, por sua vez, exibirá 27 confrontos, incluindo todos os de Grêmio, Internacional e Juventude. Afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, a RBS TV tem 10 datas para a exibição do torneio aos sábados à tarde. O ge.com exibe os jogos dos clubes do interior do estado.

No Campeonato Pernambucano, a Globo exibe os jogos para todo o estado na TV aberta e no ge.globo para todo o Brasil. Os jogos escolhidos para a transmissão da Globo serão exclusivos, com exceção das semifinais e finais. Além disso, a emissora terá prioridade na seleção de uma partida por rodada do campeonato, podendo escolher qualquer jogo da rodada para exibição. Os jogos acontecerão aos sábados à tarde, a partir das 16h30.

Há algumas semanas, a Globo também havia fechado o retorno das transmissões do Campeonato Carioca, que não é exibido pela emissora há cinco anos. A Band também segue com direitos do torneio.