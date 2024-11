Comentarista da Globo critica ameaça de Renato Gaúcho a jornalistas: ‘Barbaridades’

O técnico Renato Gaúcho subiu o tom contra a imprensa mais uma vez após o empate do Grêmio com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (27). Na coletiva no Mineirão, o treinador fez uma denúncia grave contra jornalistas, e a declaração foi criticada pelo comentarista Sérgio Xavier, da Globo, durante o programa "Troca de Passes".

- O tom das entrevistas do Renato é inversamente proporcional ao rendimento do time. Quanto menos o time rende, mais ele aumenta o tom para desviar o assunto. E hoje ele cometeu uma série de barbaridades, que é crescente. Ele denunciou jornalistas de receberem dinheiro e depois falou "não vou dizer o que eu acabei de dizer" - começou Sérgio Xavier.

- Talvez a gente devesse fazer as perguntas como sempre, mas não escutar muito isso. Ele tem muito a falar de futebol, por que o Grêmio não rende? O trabalho do Renato esse ano é muito ruim. Ele tem que fazer uma autocrítica. Tem que parar de ficar fazendo factóides toda quarta e domingo, e achar que está todo mundo caindo nessa história - completou.

O Grêmio ficou no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro e ainda não se livrou matematicamente do rebaixamento para a Série B. O Tricolor é o 14º colocado do Brasileirão, com 41 pontos, três a mais que o Criciúma, primeiro clube no Z-4. Nas últimas rodadas, a equipe de Renato Gaúcho encara São Paulo, Vitória e Corinthians.

Declaração de Renato Gaúcho

"Quanto a minha renovação, eu tenho três respostas. A primeira é que eu sou muito bom. Vocês, da imprensa, gostam de me jogar contra a torcida. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram quatro, cinco treinadores para o Grêmio. Vocês falam o nome de um treinador. Nunca foi falado o nome de um treinador aqui dentro. Minha confiança no presidente é total. Vocês sabem que é mentira. Passam dois dias, falam o nome de outro treinador. Vocês não tem responsabilidade. Não são todos. Vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam dois dias e o idiota que deu a notícia já fala outro treinador. E fica por isso mesmo. Se eu começar a falar que algum de vocês ganha um dinheiro por fora para criar crise no Grêmio? Você tem prova Renato? Não, por isso que eu não falo. Se eu falar que algum de vocês ganha um presentinho ali fora? Vocês não inventam notícias todos os dias? Uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Os trinadores estão de saco cheio de dar entrevistas. Eu estou aqui por educação. Por mim, eu não daria mais entrevistas. Vocês não respeitam mais o profissional. Fica difícil trabalhar. Antes de ir embora, vou deixar uns nomes para o nosso torcedor. Eu estou bem calmo, respondendo com educação. Se continuar essa invenção de notícias para tumultuar o ambiente do Grêmio, eu vou ser o primeiro a conversar com o presidente para não dar mais entrevistas. Vai vir o meu auxiliar. Eu sou muito bom. Sou bom demais. Eu sei da minha capacidade. O presidente sabe da minha capacidade. Eu desaprendi tudo? Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, vou atacar também, chamar de mentiroso, chamar alguns de covarde. Vocês também tem família, filhos no colégio, vocês andam por aí e o torcedor conhece alguns de vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Não preciso de nenhum de vocês. Se vocês forem profissionais comigo, eu serei profissional com vocês"