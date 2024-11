Jogadores do Flamengo brincam com referências a casos de traição: ‘Valeu infiel’

O atacante Gonzalo Plata fez um comentário na foto de Matheus Gonçalves, companheiro de Flamengo, e os dois aproveitaram o momento para, em tom de brincadeira, trocar referências sobre os escândalos de traição que estiveram envolvidos recentemente. O jovem Matheus Gonçalves teve um vídeo vazado em uma banheira de motel com a amante. Já Gonzalo Plata, foi exposto pela sua ex-namorada, que chamou a modelo Maiara Braga Porto de "amante" quanto ela se envolvia com o atleta.

O comentário de Plata faz menção ao áudio vazado de Matheus com a amante, no qual oferecia um Pix para que a mulher tomasse pílula contraceptiva do dia seguinte. Em resposta, a promessa rubro-negra chamou o equatoriano de "infiel".

A troca de mensagens aconteceu em uma publicação de Matheus Gonçalves (Foto: Reprodução)

O affair de Matheus Gonçalves

O relacionamento entre Matheus e a amante (Manu Soares) teria começando em junho deste ano, após se conhecerem em um treino do Flamengo no Ninho do Urubu. Porém, durante toda a relação, o jogador teria afirmado que estava solteiro, mesmo estando em um relacionamento com Eduarda Britto.

As imagens da traição teriam sido gravadas por uma amiga da amante, que estava presente no motel para participar do momento. Não demorou muito para os registros da noite vazarem em grupos do WhatsApp.