Muitos craques do futebol não se limitam aos gramados e já arriscaram seus talentos também nas telas do cinema. De participações especiais a papéis mais marcantes, o Lance! traz algumas estrelas do futebol que se transformaram em atores (nem que seja por um episódio) e mostraram seu talento além do esporte.

Veja algumas estrelas do futebol que se arriscaram na televisão

Neymar

Principal nome do futebol brasileiro nos últimos anos, Neymar aparece em dois episódios da série 'La Casa de Papel', da Netflix, nos capítulos 6 e 8 da terceira temporada. Além disso, o craque também já apareceu em novelas da Rede Globo.

Neymar em La Casa de Papel (Foto: Reprodução/Netflix)

Pelé

O Rei do Futebol participou de vários filmes ao longo da carreira. Sua estreia no cinema foi em “Os Trombadinhas” (1979), onde interpreta a si mesmo e ajuda um grupo de crianças de rua. Mas seu papel mais icônico nas telas foi em “Fuga para a Vitória” (1981), ao lado de Sylvester Stallone e Michael Caine. Outros destaques incluem “A Marcha” (1972) e documentários como “Pelé Eterno” (2004), que misturam ficção e realidade para celebrar sua trajetória.

Pelé e Sylvester Stallone durante gravação do filme (Foto: Divulgação)

Beckham

A estreia do astro inglês do futebol nas telonas aconteceu no filme "Driblando o Destino" (título original: "Bend It Like Beckham"), em 2003, onde fez uma breve participação especial no final. Já em 2017, Beckham interpretou o personagem Trigger, um soldado, no filme "Rei Arthur: A Lenda da Espada".

David Beckham fez papel no filme "Rei Arthur: A Lenda da Espada" (Foto: Divulgação)

Fred

Ídolo do Fluminense, Fred teve uma participação especial na novela "Flor do Caribe", da TV Globo, em 2013. Na trama, ele contracenou com a atriz argentina Moro Anghileri.

Fred teve participação especial na novela 'Flor do Caribe' (Foto: Divulgação/Globo)

Raí

Raí fez sua estreia em novelas com uma breve participação no último episódio de "Laços de Família", da Globo, em 2001. Posteriormente, em 2010, o jogador voltou a aparecer em uma pequena participação na novela "Tempos Modernos", também da mesma emissora.

Raí participou do último episódio de 'Laços de Família' (Foto: Divulgação/Globo)

Ronaldo

A única participação nas telinhas do fenômeno aconteceu na novela "Malhação", exibida pela Globo em 1997. Ronaldo interpretou Robertinho, um jogador de futebol que se casava com Marina, personagem de Suzana Werner, atual esposa do ex-goleiro Julio Cesar, ídolo do Flamengo e Inter de Milão. Naquela época, Suzana e Ronaldo eram namorados na vida real.

Ronaldo fez papel em 'Malhação' ao lado de Suzana Werner (Foto: Divulgação/Globo)

Zidane

Zidane também teve seu momento 'ator'. Vestido com traje típico do Egito antigo, maquiado e usando peruca, o astro francês teve uma breve aparição no filme "Astérix nos Jogos Olímpicos", lançado em 2008.